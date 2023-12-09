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娛樂

【娛樂場】《牛仔的多重宇宙》 探討牛仔服過去現在與未來

【明報專訊】「牛仔」時裝文化歷久不衰，在潮流界佔重要地位，不少人打開衣櫃總有一條牛仔褲。牛仔衫褲只要妥善保養會相當襟著，日本萬人迷木村拓哉曾透露有條著了30年的牛仔褲，還有一個用途是警惕自己，任何年齡都要著得落，是保持身形的指標，所以他今年51歲，身形keep得甚佳。日本每年舉辦「最佳牛仔褲藝人」選舉，木村蟬聯多屆，該頒獎禮至今仍持續舉行，可見日本人對「牛仔」時裝文化的重視。

節目主持林德信大顯身手

HOY TV關於「牛仔」時裝文化的節目《牛仔的多重宇宙》，由時尚達人引領，深入介紹五花八門的牛仔穿搭，並由首次擔任HOY TV節目主持的藝人兼時尚達人林德信（Alex），帶領一眾熱愛牛仔精神的新生代，從不同角度深入探討牛仔服的過去、現在與未來。節目中Alex更大顯身手，用衣車整牛仔衫。

Alex平時除做運動穿運動服外，見他的社交網照片，有各種不同款式的牛仔服裝，因應不同場合穿搭。對於今次參與拍攝《牛仔的多重宇宙》，Alex感開心，過程中學到很多關於牛仔的知識。他不是時裝設計師，節目中要帶領年輕主持人設計牛仔衫，並教導他們使用衣車，坦言「驚驚哋」，感到有難度。

潮流達人Nicole展示收藏品

節目分析不同年代的牛仔褲特色和流行趨勢，並邀請潮流達人分享他們對牛仔褲的見解、個人喜好及收藏品。明晚播第一集，潮流達人Nicole展示多款牛仔收藏品，並透過主持林躍翰（John）及溫曉晴（Alice）示範不同的牛仔穿搭，適合轉季想買新衫的觀眾參考。Alex在第2集加入擔任主持，介紹牛仔布料及生產過程，並會到訪兩間新舊牛仔品牌，讓觀眾了解香港牛仔界的進化史。

為了進一步展現牛仔時裝文化在當代社會中的延續和影響力，節目走入校園，到訪香港知專設計學院Denim Studio，深入探討學校的支持對延續牛仔文化的重要。此外，節目還會向觀眾介紹牛仔展覽和市集上的相關活動。

分隊比賽 設計環保Q版牛仔服

《牛仔的多元宇宙》還會帶來一個刺激和趣味的比賽環節，年輕主持們分成兩隊，由Alex帶領挑戰設計環保且時尚的Q版牛仔衫褲，Alex和專業設計師Jason從旁觀察並給予點評，為參賽者的製作品提供專業建議和評判。

《牛仔的多重宇宙》

HOY TV 77台

12月10日（逢周日晚上10時播）

相關字詞﹕林德信(Alex) HOY TV 牛仔服 牛仔的多重宇宙

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