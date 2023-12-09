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娛樂

湯怡首度母女檔出席活動 兩歲麥QQ揮手畀V超可愛

【明報專訊】湯怡昨午首次帶同兩歲女兒麥QQ母女檔出席品牌活動，麥QQ面對鏡頭揮手又畀V超可愛，她覺得女兒可以嘗試做小模特兒，又指女兒鍾意聽音樂，一聽就會跳，甚有節拍感。湯怡的手指包紮紗布，稱日前切雞肉時不慎切傷，要到診所縫兩針。

劉俊謙搵女友教國語

同場有劉俊謙、Tyson Yoshi（程浚彥）及Kayan9896（吳家忻）。劉俊謙演出台劇《此時此刻》爆紅，被封「香港影帝級男神」，他說不敢當，想不到反應這麼好，超出預期。他稱未來會香港台灣兩邊走，覺得演員不應局限在一個地方，「女友蔡思韵是我的國語老師，她的國語非常好，我講國語始終有香港腔，希望努力解決」。他早前出席金馬頒獎禮跟撞樣的范少勳拖手合照，稱與范少勳是好朋友，拖手無問題，笑指頒獎禮當晚有人認錯對方是他。

Tyson Yoshi預告明年求婚

Tyson Yoshi透露近日花逾200萬元購買兩部跑車，其中一部古董跑車跟他同年出世（1994年），他又看中另一部逾百萬元的古董車，視買車為工作動力。何時迎娶女友Christy？他承認籌備中，打算明年求婚，但婚禮要時間準備，希望2025年在外地舉行婚禮。

記者：劉永銳

相關字詞﹕麥QQ Tyson Yoshi（程浚彥） 劉俊謙 湯怡

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