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娛樂

吳啟洋預告P13XL明年中九展開演唱會 洪嘉豪為個唱操靚線條 騷肌睇情况

【明報專訊】1961年創立的東方表行，一直以「Take Your Time」為核心理念，提醒大家珍惜每段寶貴時刻。為支持本地藝術發展，東方表行贊助在中環大館舉行的「江康泉：戰國龐克」展覽，昨晚舉辦「Time Travel Party」，邀請多名年輕藝人，包括洪嘉豪、謝曉盈、歸綽嶢、梁雍婷、丁子朗、黃奕斌、劉穎鏇、吳嘉禧及組合P1X3L成員吳啟洋和歐鎮灝出席。眾星均悉心打扮，配襯各品牌的最新腕表系列，一同展現奢華時尚。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

派對壓軸亮相的洪嘉豪，與東方表行董事總經理楊衍傑合照留念，互相交流對時計的獨特見解。洪嘉豪亦擔任表演嘉賓，精心挑選內容與時間有關的歌曲，配合派對主題。正籌備明年4月開紅館演唱會的他，希望開騷前能趕及出新專輯，奈何要配合各方面才能灌錄新歌，明白焦急也沒有用。他又透露正分段練歌，亦勤力健身操練身形，盼以最佳狀態示人，「上次開騷嫌自己太瘦，今次會比較正常，但不是操到如Tyson Yoshi般大隻，希望屆時操出靚線條，至於會否除衫騷肌，就要視乎舞台服設計和當時情况」。

梁雍婷嘗試曬性感

一身Cyber Punk打扮的梁雍婷不經意展現性感，認為演員應多方面嘗試。她憑《白日之下》角逐金馬獎最佳女配角，雖然落敗，但無損心情，亦繼續隨團隊參與電影謝票活動，報答觀眾支持。提到古天樂有意再投資拍另一題材電影，梁雍婷表示也想參加試鏡。

歐鎮灝望開到三場

P13XL的吳啟洋與歐鎮灝結伴出席，獨欠隊友葉振弘。對於最近傳葉振弘與何洛瑤拍拖，兩成員同表示不知情，亦沒追問，只知對方要為新歌宣傳。問到P13XL開騷日子？吳啟洋說：「收到初步消息，將於明年中舉行，地點暫定九展，因為想在九展清拆前表演一次，畢竟那場地是《全民造星》的舞台，是我們的出身地。」他們已收到粉絲留言，預祝實現開騷夢想。歐鎮灝希望開三場演唱會，呼籲粉絲儲定錢買飛。

丁子朗兩日無瞓拍節目

丁子朗、黃奕斌、劉穎鏇都認為守時很重要，他們平日拍劇或錄影節目絕不敢遲到。丁子朗與黃奕斌參加歌唱選秀真人騷《亞洲超星團》，經常花很多時間練歌和練舞。黃奕斌稱每日最少花5小時訓練，丁子朗更試過連續兩日兩夜沒有睡覺拍攝，「拍節目時除了不停練習，有時會連續超過10小時。拍攝頭兩集，因為要全部人一齊拍，我們拍完返酒店，匆匆洗澡落妝後再趕回錄影，又再重新化妝繼續拍，完全沒瞓覺，還要隨時預備面對鏡頭做反應。幸以前拍劇訓練有素，所以問題不大。」

相關字詞﹕歐鎮灝 P1X3L成員吳啟洋 劉穎鏇 黃奕斌 丁子朗 梁雍婷 歸綽嶢 謝曉盈 洪嘉豪

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