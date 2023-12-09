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娛樂

被嘲諷感一頭霧水 車婉婉同向展鵬講sorry

車婉婉對向展鵬嘲諷一頭霧水︰如他有不開心 我很Sorry

【明報專訊】車婉婉下月中舉行一場音樂會，日前《中年好聲音2》參賽者向展鵬在社交網將她的音樂會海報模糊化兼不點名嘲諷，稱彼此相識30年，有人好扮嘢及窒他，事後向展鵬回應傳媒，說在《中年2》謝師宴遭該女星不禮貌對待。車婉婉前晚現身無綫台慶劇《新聞女王》慶功宴，表示有看向展鵬的報道，感到一頭霧水，「我完全不知道發生什麼事，早前參加《中年好聲音》謝師宴，對我來說是一場家庭聚會，兩季參賽者、老師及前輩都在場，我沒想要準備什麼說話。當晚向展鵬有主動跟我傾談，他說跟我認識好耐，因他以前有學唱歌。我問他是否曾路得學生，因我真的不太記得跟他在哪裏認識，我當年參加《新秀》也是跟曾路得老師學唱歌，她的學生多到要包場辦活動」。

有講過揀錯歌

車婉婉肯定當晚沒飲酒，不知什麼說話令對方不開心，她說：「我有講過希望他可以在比賽留耐一點，因他唱英文歌，希望他好似吳大強唱英文歌演繹不同表演，但好可惜，我覺得他揀錯歌，當晚我們還有合照，但現場環境好嘈，若他有不開心，我很sorry。」她稱《中年》所有參賽者，都是她關心的，沒想過嘲諷別人，令人不開心。會否聯絡向展鵬化解事件？她說沒對方聯絡方式，但相信有機會再遇見，「見到面會直接跟他解釋。（有否因負面新聞感不快？）我一頭霧水，但令其他人感覺不開心，自己也會好好檢討」。她稱音樂會邀首季《中年好聲音》參賽者上台，第2季參賽者仍在比賽，留待下次再請。會否擔心影響售票？她說：「其實會否幫了我宣傳？認識我的人都知道我為人，好多事難以控制，我決定先做好自己及檢討怎樣說話會更加好。」

記者：鍾一虹 攝影：鍾偉茵

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