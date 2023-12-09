被嘲諷感一頭霧水 車婉婉同向展鵬講sorry

有講過揀錯歌

車婉婉肯定當晚沒飲酒，不知什麼說話令對方不開心，她說：「我有講過希望他可以在比賽留耐一點，因他唱英文歌，希望他好似吳大強唱英文歌演繹不同表演，但好可惜，我覺得他揀錯歌，當晚我們還有合照，但現場環境好嘈，若他有不開心，我很sorry。」她稱《中年》所有參賽者，都是她關心的，沒想過嘲諷別人，令人不開心。會否聯絡向展鵬化解事件？她說沒對方聯絡方式，但相信有機會再遇見，「見到面會直接跟他解釋。（有否因負面新聞感不快？）我一頭霧水，但令其他人感覺不開心，自己也會好好檢討」。她稱音樂會邀首季《中年好聲音》參賽者上台，第2季參賽者仍在比賽，留待下次再請。會否擔心影響售票？她說：「其實會否幫了我宣傳？認識我的人都知道我為人，好多事難以控制，我決定先做好自己及檢討怎樣說話會更加好。」

記者：鍾一虹 攝影：鍾偉茵

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