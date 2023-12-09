明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

佘詩曼盼《新聞女王》收視衝破30點 冬至大結局連播兩小時

《新聞女王》近3年黃金時段收視冠軍 佘詩曼等馬國明結婚回港後再請食飯

【明報專訊】佘詩曼（阿佘）、高海寧（高Ling）、何依婷、王敏奕、車婉婉等前晚出席台慶劇《新聞女王》慶功宴，無綫行政主席許濤、助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲公布劇集首周平均收視26.9點，是2021年至今黃金時段收視冠軍，最高收視達27.9點，近180萬觀眾收看。總監製鍾澍佳稱《新聞女王》為港劇爭氣，大結局於本月22日冬至當晚連播兩小時，屆時全劇演員拉隊移師澳門跟觀眾一齊看大結局。

阿佘花6位數字請食飯

阿佘對劇集收視理想感開心，至於能否衝破30點，就要觀眾多多捧場。前晚慶功宴由無綫埋單，阿佘表示樂意再請大家食飯，但要約齊人有點難度，最起碼要等馬國明結婚返港。阿佘拍《新聞女王》不時請食飯，是否已花了6位數字？她笑說：「我無計過，差不多啦，最重要開心。李施嬅、馬國明、高Ling也有請客，大家有來有往。」提到她飾演的Man姐成為模仿對象，阿佘稱角色造型服裝由劇組安排，手袋及首飾則用私伙，出動10多個手袋，「出街未見過有人扮Man姐，上網就見到好多人模仿Man姐拍片，好得意」。她忙為《新聞女王》宣傳，希望聖誕節能放一日假休息。

高Ling視為代表作之一

高Ling開心收視成績理想，也憑角色大受歡迎，視為自己代表作之一，有信心很快衝破30點，她說：「當初拍攝時已想到會跑出，因見到阿佘演出，大家都好投入角色，很快捉到演出方式。」她即將到外地擔任湯洛雯姊妹團，會否趁機影三點式泳裝上載到社交網？她笑說：「無時間，只去幾日就要回港開工。或者再辦一場慶功請劇組食飯，我希望爭取拍續集，為自己謀點福利。」她透露近3個月參加6個婚禮，人情方面花費不少，亦刻意不搶花球，現在工作好忙，好開心繼續掙錢。想再買樓？她說沒那麼快，買第一層樓供10年，首期好難儲。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕新聞女王 王敏奕 高海寧（高Ling） 佘詩曼（阿佘）

上 / 下一篇新聞