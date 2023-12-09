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娛樂

湯唯回應婚變傳聞「點可能呢」 與老公金泰勇同住北京 無分隔兩地

【明報專訊】湯唯主演韓國導演朴贊郁執導的電影《分手的決心》，演技大獲讚賞，去年憑此片奪韓國青龍獎影后。今年她首次踏足出版界，身兼策劃和參與編輯翻譯，推出新書《分手的決心——分鏡本》。湯唯邀請朴贊郁來港，前晚一起現身映後分享會及簽書會，她多次提到丈夫金泰勇及感激對方幫忙。對於兩人的婚變傳聞，湯唯斬釘截鐵說：「點可能呢！」她稱夫妻一同住在北京，老公有工作才離家，沒有分隔兩地。

記者：林蘊兒

湯唯表示收到新書一刻開心到想喊，大讚書中附插圖似一本漫畫，覺得很豐富，但暫時沒打算再翻譯其他演出的作品。

趕返北京為老公慶生

湯唯透露新書花近兩年時間籌備，全因當初拍攝電影時，發現難得有如此詳細的分鏡，於是兩度主動向導演提出要求，希望出版電影的分鏡本。起初對方沒什麼反應，以為沒有下文，最終獲應承感開心。她與同事花上近千小時合力翻譯文字，感激老公金泰勇幫手，言談間表露夫妻感情要好，直接粉碎婚變、分居傳言，她說：「因為我忙於為新書翻譯，老公在家，會幫手照顧家庭和女兒，如果沒有他幫助，我今日點可能在這兒？」

有指湯唯帶着女兒在北京居住，老公金泰勇則在韓國，惹婚變及分居揣測？湯唯肯定說：「點可能呢！今次出書成事，好感謝老公，他真的幫我很多。我們同住北京，除非他有工作才會赴外地，沒有工作就會留家陪我們，大家沒分隔兩地。」她說會一家人過聖誕節，加上老公生日，所以需趕回去慶祝，但拒透露預備什麼禮物送給老公。

想再拍港產片 難夫妻檔合作

湯唯對上一部港產片是10多年前的《月滿軒尼斯》，她表示想再拍港產片，亦不介意夫妻檔合作，不過大前提是他們不能同時離開女兒，其中一人必須留下照顧，所以要合作有點難度。

朴贊郁愛用分鏡本拍攝

朴贊郁在映後分享會透露：「這是我第3部電影用分鏡本拍攝，最初是電影監製要求我先做分鏡本，以確保拍出來的畫面一致，自從用過分鏡本後，覺得效果很好。」他一直沿用分鏡本，在開機拍攝前，必先將每幕的場景道具、對白情緒等以精準的分鏡圖繪畫下來，認為對於那些想在作品完成前，就提前想像的人來說，分鏡本起到幫助作用。

相關字詞﹕朴贊郁 金泰勇 分手的決心 湯唯

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