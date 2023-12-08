明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《化學堂》科學家另類愛情 貝兒娜森演不一樣的媽媽

【明報專訊】《抖室》奧斯卡影后貝兒娜森（Brie Larson）主演的《Marvel隊長2》，上映至今一個月，全球票房還未足2億美元，成績令人失望，更成為Marvel電影宇宙（MCU）歷來最差成績作品；貝兒主演的劇集《化學堂》（Lessons in Chemistry），雖然上月22日已在影視串流平台Apple TV+播出第8集大結局，但廣獲好評，除了在爛番茄評論網站得84%讚賞，日前公布的影評人選擇大獎提名名單，《化》劇有份角逐最佳迷你劇、女主角及男女配角獎。貝兒娜森劇中扮演痛失摯愛的科學家，既要對抗性別歧視，又得獨力撫養遺腹女，大有機會躋身視后行列。

化學研究變身烹飪節目主持

《化學堂》講述上世紀五六十年代的美國，Elizabeth在研究院擔任實驗室技術員，由於沒有博士學位及性別緣故，上司禁止她自行做研究，唯有把對化學的熱情轉移到烹飪方面。當被迫參加學院的選美活動，反跟星級研究員Calvin成為朋友，後者邀請她到其實驗室工作，兩人漸漸成為一對，並展開同居生活。Calvin忽然車禍身亡，Elizabeth發現自己懷孕，復被實驗室解僱。她決定私下擔任顧問，為遇到瓶頸的研究員服務，又把廚房改建為實驗室，繼續研究。7年後女兒Madeline已入讀小學，非常聰明，開始對素未謀面的父親很感興趣。Elizabeth後來發現每天給她準備的午餐飯盒，原來被她的同學Amanda食光，Elizabeth親往見Amanda父親Walter期間，意外接下電視台烹飪節目主持工作，更成為萬千婦女的偶像。

《化學堂》監製陣容強勁，除了炮製過《辦公室瘋雲》、《新創玩家》的李艾辛堡（Lee Eisenberg）及《黑錢勝地》男星積遜貝文（Jason Bateman）外，貝兒娜森亦身兼監製及主演兩職。劇中扮演Calvin的路易斯布文（Lewis Pullman），遺傳了父親兼《天煞—地球反擊戰》男星標布文（Bill Pullman）的樣貌和演技，出道6年即有機會角逐最佳男配角。此劇改編自Bonnie Garmus的同名暢銷小說，有不少有趣之處，譬如把化學研究與烹飪聯繫起來，透過Elizabeth這角色告訴觀衆，懂得化學、喜歡研究，就會煮得一手好菜；然而在保守年代，她並非一般男士心目中的女性典型，Elizabeth亦拒絕倒模。曾遭上司性侵，她反抗，反被撤去準博士資格，只能當實驗室技術員，但喜愛化學研究始終沒變；愛情路上更沒想過會遇到跟自己一樣志向和想法的Calvin。鄰居Harriet深入認識她之後，便指他們天生一對。

誕下遺腹女 搞笑改「嬲」名

此劇給觀衆最大驚奇是Calvin在第2集便不幸身亡，而且很荒謬地遭Elizabeth收養的愛犬Six Thirty扯甩繩索，Calvin跌出馬路被路經的巴士撞斃。他跟Elizabeth才剛開始幸福生活，認識得還未夠久，更讓她手足無措的是，痛失摯愛後，孑然一身面對成為人母的恐懼。《化學堂》毫不傷春悲秋，還展示搞笑一幕，經過陣痛然後分娩，護士囑咐Elizabeth為女兒改名，她茫無頭緒，護士提議可以心情來為寶貝命名，結果她稱呼女兒Mad（eline），因為沒準備成為媽媽的她，真的有點憤怒。

Elizabeth以科學家的角度面對女兒，對於嬰兒不問情由的哭鬧，讓她非常苦惱，猶幸經驗豐富的Harriet從旁引導，Elizabeth終找出跟女兒相處的模式，就像朋友一樣。透過Elizabeth的鼓勵，Harriet也重拾律師專業，為社區爭取福利。劇中亦巧妙利用Elizabeth的科學研究精神、烹飪藝術，透過主持的煮食節目，宣揚化學常識、女權與保護小衆意識，卻不會給觀衆生硬的感覺。狀態甚佳的貝兒娜森不單漂亮，演得也甚有說服力。唯一詬病的可能是有關Calvin的身世，似乎太過曲折及太多巧合。

相關字詞﹕路易斯布文 李艾辛堡 開箱 影視串流平台Apple TV+ 貝兒娜森 化學堂

上 / 下一篇新聞