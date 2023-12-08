《花月殺手》奪NBR電影導演女主角3獎 賣座片《Barbie芭比》《奧本海默》入圍十優

《無間道風雲》金像導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導的《花月殺手》由Apple投資，馬田愛將里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與羅拔狄尼路（Robert De Niro），以及有原住民血統的莉莉格斯桐（Lily Gladstone）主演，講述1920年代俄克拉荷馬州歐塞奇族原住民遭美國白人謀財害命的一段黑歷史。早前先拔頭籌在NYFCC贏得最佳電影之外，莉莉亦封后，今次在NBR除了複製這兩獎項，馬田獲頒最佳導演。《花》片攝影師羅哲高派圖（ Rodrigo Prieto）同時為《Barbie芭比》掌鏡，亦捧走傑出攝影殊榮。

《酒佬日記》男星保羅基亞馬堤（Paul Giamatti）憑《The Holdovers》脾氣暴躁老師一角，贏得最佳男主角獎，該片由《繼承大丈夫》阿歷山大比恩（Alexander Payne）執導，講述1970年一名寄宿學校老師在聖誕假期被迫留守學校，與無處可去的問題學生相處，亦贏得最佳原創劇本。達芬采蘭杜夫（Da'Vine Joy Randolph）片中扮演在越戰痛失兒子的飯堂主管，捧走最佳女配角殊榮。

《爭寵》尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）執導新片《Poor Things》，由金像影后愛瑪史東（Emma Stone）監製兼主演，講述瘋狂科學家令年輕女子起死回生後，對世上萬物充滿好奇，卻遭狡猾律師誘拐私奔，展開一場精彩冒險。該片繼今年9月在威尼斯影展捧走最高榮譽金獅獎後，亦贏得NBR最佳改編劇本，片中扮演律師的馬克路法奴（Mark Ruffalo）則膺最佳男配角。《一千零一》（A Thousand and One）堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）捧走最佳突破演出獎。韓裔Celine Song憑《從前的我們》贏得最佳新導演。《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》和《墮下的對證》分膺最佳動畫及最佳國際電影。在影視串流平台AppleTV+上架的《我仍是我：米高霍士》（Still: A Michael J. Fox Movie）則贏得最佳紀錄片。

以美國傳奇摔角世家為故事藍本的《The Iron Claw》捧走整體演出獎，並入選年度十優電影，其餘上榜9部戲分別是《The Holdovers》、《Poor Things》、《從前的我們》、宮崎駿執導的日本動畫《蒼鷺與少年》、米高曼執導《法拉利》（Ferrari）、畢利谷巴（Bradley Cooper）自導自演《大師級愛情》（Maestro）、《奧本海默》及《Barbie芭比》，後兩者全球票房分別收9.5億及14.4億美元，成為2023年票房季軍及冠軍。

畢利谷巴化身快餐車大廚

另一方面，《大師級愛情》與《Poor Things》即將上映，最近密鑼緊鼓宣傳；《大》片扮演著名指揮家伯恩斯坦的畢利谷巴，前日在紐約化身快餐車大廚，舊愛伊蓮娜（Irina Shayk）帶同與他育有的女兒Lea捧場；畢利的緋聞名模女友Gigi Hadid亦聯同《小謊言》女星羅拉丹（Laura Dern）幫襯。《Poor Things》則在紐約舉行首映禮，愛瑪史東、馬克路法奴等主角全體出動，愛瑪的好友兼樂壇天后Taylor Swift亦專程捧場。