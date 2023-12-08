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娛樂

開騷賀成軍48年 Air Supply唱盡金曲冧港迷

【明報專訊】澳洲殿堂級組合Air Supply慶祝成軍48周年，前晚假九展Star Hall舉行《The Lost In Love Experience in Hong Kong》演唱會。主音Russell Hitchcock與拍檔Graham Russell以《Sweet Dreams》為演唱會揭序幕，之後連唱多首金曲。Air Supply相隔4年再來港開騷，出場時不停向樂迷揮手打招呼、派飛吻。Russell表示來港多次都很開心，Graham提起1981年首次來港演出，至今已42年，笑言可能比部分觀眾年紀還年長，「香港是Air Supply最喜歡的地方頭5位之內，我們屬於你們，你們都是這樣想嗎？」

主音Russell中氣十足，飈高音證寶刀未老，Graham拿Russell開玩笑，稱對方要回後台小休歎杯中國茶，他一人在台上吟詩，大騷結他技巧，粉絲拍掌支持。

從來沒有拗撬

Graham介紹Russell再出場時說：「我們的友誼接近50年，從來沒有發生拗撬，Russell是一名好好的朋友，相信如果認識他的人都有同感。」Russell表示1975年認識Graham，互相欣賞彼此的才華，音樂喜好相同，一拍即合成為好拍檔。最初他們於澳洲小型地點演出，之後有機會到美國和加拿大，發表了不少歌曲，再到世界各地做騷，展開Air Supply長達48年的音樂旅程，期待2025年迎接50周年，屆時再跟歌迷慶祝。Air Supply壓軸獻唱《Without you》和《All out of love》，全場觀眾歡呼起立拍手，亮起手機燈大合唱，氣氛熱烈。唱畢他們與眾樂手鞠躬致謝，又與台前多名粉絲握手。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕Graham Russell Russell Hitchcock Air Supply

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