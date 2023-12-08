開騷賀成軍48年 Air Supply唱盡金曲冧港迷

主音Russell中氣十足，飈高音證寶刀未老，Graham拿Russell開玩笑，稱對方要回後台小休歎杯中國茶，他一人在台上吟詩，大騷結他技巧，粉絲拍掌支持。

從來沒有拗撬

Graham介紹Russell再出場時說：「我們的友誼接近50年，從來沒有發生拗撬，Russell是一名好好的朋友，相信如果認識他的人都有同感。」Russell表示1975年認識Graham，互相欣賞彼此的才華，音樂喜好相同，一拍即合成為好拍檔。最初他們於澳洲小型地點演出，之後有機會到美國和加拿大，發表了不少歌曲，再到世界各地做騷，展開Air Supply長達48年的音樂旅程，期待2025年迎接50周年，屆時再跟歌迷慶祝。Air Supply壓軸獻唱《Without you》和《All out of love》，全場觀眾歡呼起立拍手，亮起手機燈大合唱，氣氛熱烈。唱畢他們與眾樂手鞠躬致謝，又與台前多名粉絲握手。

記者：林蘊兒