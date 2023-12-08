3澳洲消防員來港宣傳月曆 楊詩敏練美娟面對猛男放下矜持

娟姐與蝦頭面對猛男心情興奮，笑言要保矜持儀態有難度，合照時Brenden輕攬蝦頭腰部，她沒有抗拒，欣賞男方養貓狗充滿愛心，是她喜歡的類型。單身的蝦頭說：「以前交過外籍男友，不介意交換電話識新朋友。最近密密接好多工作，剛完成舞台劇，為身體健康着想，醫生勸我爭取休息，今年聖誕節和新年會放假，計劃去日本旅行，或飛澳洲探朋友，順便找猛男，屆時去海灘穿比堅尼都不出奇。」娟姐笑稱昨日「單身」，工作前沒有告知男友，但好多女性朋友拜託她取簽名月曆。

行程緊密 無時間觀光

身高6呎4吋的Brenden與Ricky非首次參與拍攝月曆，二人首次來港，此行逗留3日，大讚好多美食，香港女仔青春又靚女，但忙於宣傳沒時間四圍逛和購物，希望下次有機會再來玩。曾來港的Michael稱可惜此行沒機會與香港消防員見面交流。為保持健碩身形，他們熱愛運動，Ricky喜愛滑浪，Brenden幾乎日日健身，Michael則愛打乒乓球。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵