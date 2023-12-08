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娛樂

姜濤三連冠熱搜娛圈風雲人物 炎明熹撼低MIRROR居次 79歲尹光首入榜

【明報專訊】搜尋網站Yahoo昨日揭曉2023年「Yahoo全年搜尋人氣榜」結果，MIRROR成員姜濤今年雖有不少負評，仍連續3年成為「十大熱搜娛樂圈風雲人物」榜首。出道兩年的炎明熹力壓第3位MIRROR進佔亞軍。MIRROR成員盧瀚霆、呂爵安及陳卓賢排第4、5及9位，成員與組合佔「風雲人物」半數。至於近期人氣爆燈的尹光首度入榜躋身第8名。

娛樂組

MIRROR成員姜濤人氣未受負評影響，連續3年登「十大熱搜娛樂圈風雲人物」榜首，隊友盧瀚霆（Anson Lo）與呂爵安（Edan）亦持續聲勢入榜，分別排第4及5位；另一成員陳卓賢（Ian）今年首度入榜排第9，MIRROR則佔第3名。

出道兩年的炎明熹較去年名次上升一級排第2名。其他入榜包括明年80歲的尹光，首度入榜的他排第8名，被看好有機會奪得《叱咤》「我最喜愛的男歌手」。

自創拉票行動及人氣持續高企的張敬軒排第7位，今年7月離世的歌后李玟排第6；第10名是唯一入榜的韓團、因續約消息備受關注的人氣女團Blackpink。

黃子華主演電影再登榜首

「十大熱搜電影」排行榜，今年1月上映、累計香港票房逾1.15億元的《毒舌大狀》登頂，黃子華繼去年《飯戲攻心》稱冠後，他有份主演的電影再登榜首。同期上映鬥得難分難解的《奧本海默》與《Barbie芭比》佔亞季。影帝梁朝偉、郭富城主演的《風再起時》，以及助鄭秀文首奪金像影后的《流水落花》，則排第4及第5。

姜濤參演的《我的天堂城市》登第6名。第7至10位順次序《小熊維尼：血與蜜》《元素大都會》、台灣男神許光漢與林柏宏合演的《關於我和鬼變成家人的那件事》、劉青雲、郭富城與古天樂主演的《掃毒3人在天涯》。

宋慧喬與前夫宋仲基齊入榜

「十大熱搜電視劇」排行榜韓劇佔4位，包括宋慧喬主演的《黑暗榮耀》與其前夫宋仲基的《財閥家的小兒子》分佔冠亞軍。柳承龍、趙寅成及韓孝珠合演的《Moving超異能族》排第7；男團2PM成員俊昊與潤娥主演《歡迎來到王之國》得第6名。

無綫《一舞傾城》登第3名，成港劇最佳名次，另外無綫《隱形戰隊》與《破毒強人》分別排第5及第10。《那年盛夏我們綻放如花》得第9名，是ViuTV唯一上榜劇集。內地劇《長風渡》與《偷偷藏不住》則排第4及第8位。另外，楊紫瓊奪奧斯卡影后排「香港十大新聞事件」第6名。

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