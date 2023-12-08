未遇真命天子 佘詩曼演藝尋找快樂

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

佘詩曼（阿佘）再拍TVB劇，被吸引到是因為總監製鍾澍佳給她《新聞女王》頭8集完整劇本，她大讚道：「今次是好好機會，劇本完整、角色真實，很人性化。」她表示能演活霸氣Man姐角色，全因離開無綫多年變成熟，亦會跟着自己的年齡去演繹，她說：「其實也不是手到拿來，從未演過新聞主播，一試便知道好難；以往都是訓練不要望鏡頭，一眼一秒也不可望，一望成段戲唔用得，今次要坐得端正望着鏡頭，不帶半點情緒報新聞，還要顧及坐姿，又不可以太放鬆，眼神也不可飄走，聲線及語速要達至專業水平，真的好難，我練了很久，花了很多心機準備。新聞報道人人都睇過，當有人講一句『報新聞都唔係咁嘅』，成套劇就玩完，因為不能令人信服我是個不會出錯且有資歷的主播。」

23年前曾與馬國明合作

阿佘表示重回「娘家」TVB，感覺如返屋企般開心，這套劇部分演員如馬國明、李施嬅及高海寧曾合作過，當中馬國明更早於23年前一起拍《十月初五的月光》，她說：「跟馬國明合作就不用避忌和擔心，沒有猜度，有傾有講很舒服，他在《十月初五的月光》飾演我其中一個同學，我當時也是新人，極度緊張無留意其他人，他給我睇舊照才記起，所以我們廿幾年前已經合作過，今次馬國明跟以前很不同，大家都未見過他演這類角色，對他而言是一個很大的突破。（馬國明演技可有進步？）咁多年一定有，無就死啦！」

讚何依婷聰明 演技有待進步

阿佘對劇中下屬何依婷有讚有彈，讚聰明且領悟力高，但演技仍有待進步，她說：「剛開拍時，她可能未認真摸索到角色，有點緊張，我是有經驗的演員，有義務提醒身邊所有人，便提議怎樣做會好些，就如她將藥樽跌到我腳邊，新人往往就會專注怎去跌，忽略演戲重要過藥樽跌去邊，我跟她說不要有太大壓力，過了3日她表示明白，算學得快。她表示無人講過怎樣演，我說下次便輪到她講給別人聽，一直傳承下去。」

出道被指雞仔聲 想過退出娛樂圈

被形容「TVB全盛時期最後一位一姐」，阿佘謙虛表示不敢當，她說：「不可以這樣說，每個人付出的努力，相信不會比我少。」過去TVB台慶頒獎禮，阿佘共奪十多個獎項，更憑《鳳凰四重奏》及《使徒行者》兩度登上視后寶座，她說：「記得第一次憑《十月初五的月光》獲我最喜愛的電視角色（飾演祝君好），當時真的很開心，當晚亦扭轉了我的人生，就如在後面很大力推我行前一步，因為之前被批評不識演戲、雞仔聲，確實沒有信心，甚至想退出娛樂圈，自覺無演戲天分不如走啦！其實我好感謝TVB，沒有放棄我，給我繼續試，如不是，就沒有以後的我。」

有追求者 要時間溝通了解

阿佘表示常遇到好角色，覺得這方面較幸運，但深信機會是留給有準備的人，「從《使徒行者》到《新聞女王》，中間我沒有休息的，繼續上堂，睇好多戲，因我鍾意演戲，想做好啲，都想挑戰舞台劇，希望遇到啱我的劇本」。一直忙於工作，是否已放棄感情事？阿佘說：「無放棄，亦無追求，都是隨緣，遇到啱就試吓，無得急喎！就好似搵工咁，要符合我條件，別人又要滿意我的條件；發展一段感情，時間上要脗合，又要合眼緣、溝通到，人大了，所見多了，要求也不同，感情又不是生命的全部，能在另一方面找到快樂和滿足，我覺得OK！都有追求者，無就呃你啦！但好難一拍即合，要時間溝通和了解，我不會在意！」

服裝：Celine

化妝：Katherine Lo

髮型：Lorraine Lam@Hair Culture

場地：都會海逸酒店

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