【開箱】《今個聖誕無得彈！》 電影比人生更不完美

「忘記」與「寬恕」

《今個聖誕無得彈！》跟2016年上映的同類電影《今個聖誕無銀用》並無任何聯繫，估計是本地宣傳人員向舊作致敬而已，可惜新片改壞名，皆因可彈之處甚多。故事講述羅博（積遜碧斯飾）與夏洛特（希達嘉咸飾）夫婦原本偕兒子格蘭到親戚家中歡度聖誕，結果陰差陽錯，汽車導航帶領他們一家三口抵達多年不見-舊同學潔姬（Brandy飾）的豪宅，夏洛特勉為其難留下，被迫面對成年人之間千絲萬縷的複雜關係。

在夏洛特眼中，潔姬總愛吹噓家庭生活有多完美，每年聖誕前夕，透過向舊同學寄上佳節通訊，分享她跟高大英俊丈夫阿瓦環遊世界的驚險歷程、智商超高的女兒碧翠絲如何獲得名牌大學取錄，以及熱愛環保和科技的小兒子怎樣改變世界等。夏洛特早已看不過眼，一直拒絕來往，今年聖誕錯有錯着，決定趁機戳破潔姬謊言。夏洛特執意「玩踢爆」，過程鬧出不少笑話，但更多的是尷尬，終令她無地自容，正如丈夫羅博所言，「你真的認為證明潔姬人生不完美，就能對你的不完美人生感到舒坦一點？抑或令你感到最不滿意的，其實是不完美的孩子，或是不完美的老公？」夏洛特無言以對。其實世事哪有完美，豈能盡如人意？潔姬也有悲慘過去，只是選擇不讓人知而已。

電影透過普天同慶的佳節，提醒世人忘記和寬恕的重要。希達嘉咸演活夏洛特的嫉妒和小心眼，源於事業失意，自覺懷才不遇，因此對於舊同學潔姬刻意「放閃」的行為感到厭惡，可說人之常情，加上夫婿羅博與女方的親密互動，在雙重打擊下才會作出各種愚蠢的反應和舉動；反觀潔姬努力淡忘喪子之痛，並轉化成遺愛人間、幫助社群的正能量。當她得悉夏洛特的負面情緒後，不單沒有責難，更一笑泯恩仇，同時鼓勵對方繼續追夢，實在難能可貴。

過分說教 笑料貧乏

雖然電影充滿正能量，正好適合一家大小在佳節前夕圍爐共賞，但劇情「離地」，說教意味太濃，笑料亦相當貧乏，無論外國影評人或者觀眾都不收貨，「爛番茄」網站綜合19篇評論文章，此片得分只有不及格的42%，觀眾好感度更低至20%，可謂慘不忍睹，例如《紐約時報》影評人Claire Shaffer表示：「與其說是聖誕電影，不如稱為特備電視劇集可能更貼切。」《衛報》影評人Benjamin Lee亦有類似見解：「片長不足80分鐘，難以稱得上是一齣電影，更像是一條較長的蒙太奇片段。」《三藩市紀事報》Bob Strauss則認為女歌手Brandy的粉絲該會失望而回，因為角色毫無發揮，唯一可取是她唱了幾句聖誕歌《Let It Snow》而已。