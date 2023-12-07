《從前的我們》《五月的你》獨立精神獎5提名領跑

【明報專訊】美國獨立精神獎（ISA）前日公布提名，電影方面，今年9月在多倫多影展贏得觀眾選擇大獎的《American Fiction》，跟《從前的我們》與《五月的你 十二月的她》（May December）同獲5項提名領跑，3片將與《慾流雙行道》（Passages）、《We Grown Now》及改編日本作家山田太一心理小說的《All of Us Strangers》，一同角逐最佳電影。ISA演技獎近年不分性別，《從》片男女主角劉台午和Greta Lee在最佳主角獎將同室操戈，迎戰《五》片妮坦莉寶雯（Natalie Portman）、《Memory》謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）、《All of Us Strangers》安德魯史葛（Andrew Scott）及《American Fiction》謝菲韋特（Jeffrey Wright）等對手。法國《墮下的對證》則會在最佳國際電影迎戰丹麥《冬日暗光》等勁敵。