明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《晨早直播室》角逐影評人選擇6獎領先 《黑暗榮耀》《Moving》爭最佳外語劇

【明報專訊】第28屆影評人選擇獎前日先公布電視提名名單，Apple TV+《晨早直播室》角逐6獎領先，已播最後一季的HBO《傳媒家族繼承人》以5項提名緊隨其後。最佳外語劇方面，候選的7部劇集中逾半來自韓國，其中Netflix《黑暗榮耀》與Disney+《Moving 超異能族》將有一番惡鬥。

影評人選擇獎分電視及電影兩部分，下周會公布電影提名，前日曝光的電視提名名單，共7部作品角逐最佳外語劇，其中佔4部來自韓國，分別是《黑暗榮耀》、《假面女郎》、《Moving超異能族》及《身價》，將與德國劇《緘默譯者》、意大利《The Good Mothers》及法國《怪盜羅蘋》爭獎。韓劇中又以宋慧喬主演的《黑暗榮耀》，以及趙寅成和韓孝珠擔正的《Moving》最受好評，而且在韓國早已獲獎無數，因此被看高一線。

同室操戈爭帝后

《晨早直播室》獲6項提名領先，《傳媒家族繼承人》角逐5獎緊隨其後；此外，《亂世微光》、《小學風雲》、《齮齕人生》、《化學堂》、《洛基》、《流浪印第安》及《大熊餐廳》則各獲4項提名。《晨》劇在最佳劇集（戲劇）迎戰《王冠》、《頭號外交官》、《最後生還者》、《洛基》、《星空奇遇記：奇異新世界》、《勝利時刻：湖人王朝的崛起》及《傳媒家族繼承人》。在《晨》劇扮演女主播的珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）和麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）將在最佳女主角（戲劇）同室操戈，跟《火線警探：底特律追擊》安祖露艾里斯（Aunjanue Ellis）、《最後生還者》貝拉藍斯（Bella Ramsey）、《頭號外交官》嘉莉羅素（Keri Russell）、《傳媒家族繼承人》莎拉施努克（Sarah Snook）爭奪視后寶座。

《傳媒家族繼承人》中扮演兄弟的謝洛美史壯（Jeremy Strong）與基倫高堅（Kieran Culkin）在最佳男主角（戲劇）亦「內鬥」，迎戰《洛基》湯希丹斯頓（Tom Hiddleston）、《最後生還者》佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）等對手。《奇異女俠玩救宇宙》關繼威繼奧斯卡贏得最佳男配角後，亦憑《洛基》角逐最佳男配角（戲劇），跟《晨早直播室》比利告魯杜（Billy Crudup）、在《王冠》扮演埃及富商多迪的卡里阿布達拉（Khalid Abdalla）爭獎。《王冠》扮演戴妃的伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）角逐最佳女配角，對手包括《晨》劇妮歌貝哈利（Nicole Beharie）和嘉倫畢曼（Karen Pittman）。

《小學風雲》、《廉價殺手》、《漫才梅索太太》、《大熊餐廳》、《流浪印第安》、《誠實治療法》、《低俗殭屍玩出征》及《Poker Face》角逐最佳喜劇劇集；最佳迷你劇則是《齮齕人生》、《亂世微光》、《黛西與樂隊》、《冰血暴》、《化學堂》、《小鎮主婦的愛與死》、《末日謎殺》及《Fellow Travelers》之爭。入圍最佳電視電影則有《神探阿蒙》、《暗夜異劫》、《常識女王》、《埃利蒂》等。

整體而言，HBO與串流平台Max合共獲23提名領先，串流平台Netflix角逐21獎緊隨其後，Apple TV+則以16項提名位列第3。頒獎禮將於明年1月14日舉行。

相關字詞﹕串流平台Netflix 串流平台 第28屆影評人選擇獎 Moving超異能族 黑暗榮耀 晨早直播室

上 / 下一篇新聞