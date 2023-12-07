【娛樂場】內地劇《神探同盟》 井柏然宋威龍雙劍合璧破奇案

離奇相遇 攜手維護正義

少年張屏質樸耿直，為參加科舉考試孤身赴京，煮得一手好麵的他為籌在京備考費用，在醉晚春酒樓外，賣拉麵謀生。張屏意外結識同期科考的學子陳籌（郭丞飾），憑出眾推理能力，結識禮部侍郎蘭珏。蘭珏正是負責科舉考試的主考官，外表溫潤優雅、內心圓滑，背後另有苦衷。蘭珏出身自書香門第，其父多年前被判「通敵叛國」之罪至滿門不幸，他堅信父親清白卻無力證明，為了查明真相走上仕途。

《神探同盟》開首講述蘭珏在醉晚春酒樓佈局「偷珠」，奪回珠中一封與父親舊案有關的親筆密信，無意間利用了張屏。張屏發現偷珠人是蘭珏，當面揭穿。眼見「偷珠」計劃即將完成，蘭珏不想節外生枝，欲暗中處置張屏，卻遇上生死危機。蘭珏利用智謀絕地反擊找出案件兇手，配合張屏的縝密推理和與生俱來的天賦技能，二人速破疑團，連同刑部侍郎王硯（洪堯飾）共同探案解謎、尋找身世真相，攜手維護正義，守護百姓安寧。

相差10歲 毫無違和感

34歲的井柏然和24歲宋威龍合演《神探同盟》擦出不少花火。前者扮演當朝侍郎，後者飾演街頭趕考士子，兩人年齡雖相差10年，但劇中從前期的爭鋒相對到後期的亦師亦友，他們的互動表現自然又充滿魅力，毫無違和感，產生獨特的化學作用，為劇情增添更多層次。

《神探同盟》從一開始便製造緊湊且引人入勝的案件吸引觀眾眼球，井柏然和宋威龍帶觀眾穿梭各種緊張激烈的場景和劇情，包括令人驚心動魄的奪珠案、天火自焚花魁意外身亡和封家兄弟無頭屍等。這些事件在兩主角引領下逐步展開，令人跟着他們的視角和立場轉換，感受故事的張力。劇集特別強調一班演員從主角到配角都原聲演繹，觀眾可感受井柏然隨着案情變化所帶來的情緒起伏，令觀眾看得更投入。宋威龍角色對案件的執著和推理過程的執拗，在經驗豐富的前輩前，他雖顯得稍遜一籌，但整體來說，表現仍非常貼合角色設定，展現人物的獨特魅力。

網民羨慕擁最佳盟友

井柏然演的蘭珏和洪堯飾的王硯劇中展現深厚兄弟情亦受到觀眾喜愛，二人從小一起長大，無論蘭珏遇到任何困難，王硯總能及時出現，與他並肩解決問題。他們僅需一個眼神就能明白彼此想法，這樣的默契令網民稱讚不已，表示這對組合是最佳盟友。

《神探同盟》

12月8日起逢星期一至五晚上9時30分（翡翠台播映）