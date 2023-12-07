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娛樂

最擔心紅館舞台機關改不停 鄭中基自資開騷喪超支 冀加場幫補

【明報專訊】鄭中基（Ronald）今年7月在澳門舉行《Fragments of Wonder鄭中基世界巡迴演唱會2023》為巡唱揭序幕，約定「自機友」（粉絲暱稱）明年主場香港再會。他早前宣布2024年2月13日起，農曆新年期間假紅館舉行4場演唱會。第三度於賀歲檔開紅館騷，Ronald稱事有湊巧，非刻意安排。首次自資開騷絕不馬虎，製作費不斷加碼，每日都有好多難題，他表示明年紅館騷最擔心機關問題，怕要不斷修改，成本超支，盼可加場幫補。

記者：林蘊兒

Ronald首次身兼5職，包辦投資、監製、主辦、宣傳及演出今次世界巡迴演唱，對他來說極具考驗和挑戰。他透露過往開騷，無論主辦單位或投資者，在製作預算有限情况下，遇到困難會作出刪減，最多只完成其心目中六成構思。是次自資出錢開騷，可控制演唱會的大小事，例如舞台藍圖、演出流程、海報設計，甚至擺放在欄杆的橫額大小與位置等，全部可以盡情話事，很有滿足感，「今次影演唱會海報，造型要預先倒模，花了超過8小時化特技化妝，影相只快到15分鐘完成，已經用了6位數字。雖然成本超支，但為做好自己的第一次，不能馬虎，製作唯有繼續加碼，實際數目仍未計算，希望能加場幫補啦。下一站台灣，美國和加拿大斟洽中」。Ronald透露一些新公司入紙申請開紅館騷，起碼等年幾至兩年，他用9個月時間成功申請，全因碰巧紅館突然騰出空檔，冷手執個熱煎堆攝期，絕非刻意安排。

預告開四面台 鋪草坪建城堡

籌備巡唱過程中，Ronald除學曉怎樣控制成本，每日都有難題要解決，最擔心是紅館的機關問題，「基本的升降台應該沒問題，但一些機關裝置，有什麼可以或者不可以，屏幕大小最多吊到幾高，要等紅館批准發出指引，再去修改舞台設計圖則，最擔心改了又改」。

Ronald預告開四面台，不惜工本鋪上大幅草坪地和建造城堡，打造七彩繽紛的wonderland王國配合演唱會主題。至於會否突破多加跳唱環節，他稱夠膽試，只擔心其歌曲大多屬慘情歌，未必合適開心日子聽，會根據一些歌曲的歌詞內容編排，貫徹整個主題概念，到時廣東歌、國語歌和英文歌輪流唱。

率「機動兵工廠」學員𢭃利市

Ronald趁明年農曆新年開騷一次過跟粉絲拜年，輕輕鬆鬆chill住聽歌開心玩，順便帶領「機動兵工廠」學員向觀眾𢭃利市取好意頭，籌集所得捐予慈善機構，預計場面氣氛必定很熱鬧，皆大歡喜。

每逢開騷前夕，Ronald為準備演出閉關減少見外人，以減低患病風險。農曆新年雖未能陪一對子女外出旅行，但他笑說：「小朋友都習慣我的工作，他們慢慢長大，會約自己朋友去玩，不似以前小時候黐身。雖然我不可以食蘿蔔糕，但一樣可以陪他們玩和家人見面。」

場地提供：香港康得思酒店

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