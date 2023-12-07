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娛樂

車婉婉入行31年首開售票演唱會 向展鵬貼模糊海報嘲九唔搭八歌星

【明報專訊】車婉婉參加1992年第11屆《新秀歌唱大賽》奪冠入行，去年為無綫歌唱比賽節目《中年好聲音》擔任主持，激勵她的唱歌初心，明年1月中舉行首個售票個人演唱會。日前她宣布開騷展示演唱會海報，《中年好聲音》的歌手與評審伍仲衡、周國豐、張佳添等紛轉發海報宣傳。《中年好聲音2》60強止步的向展鵬在社交平台上載一張模糊、疑似車婉婉演唱會海報的照片，留言：「這個九唔搭八的所謂歌星，話自己要開演唱會……」他稱二人相識近30年，覺得對方為人「扮嘢」。事件引起網民熱議，好奇二人是否有過節。向展鵬昨日回應傳媒，稱是個人宣泄，拒公開女星身分，只說出席《中年好聲音2》謝師宴時，遭該女星不禮貌對待。

車婉婉明年1月13日假新蒲崗胡李名靜體育館舉行一場《Next Step Stephanie 2024車婉婉音樂會》，向展鵬在Instagram（Ig）上載疑是車婉婉演唱會海報被模糊了的照片，未有開名留言，但嘲諷，「她是誰？這個九唔搭八的所謂歌星，話自己要開演唱會，她講這一次只是香港站，但我覺得她應該選擇欣澳站比較好些。我連一首她的歌都未聽過！恆指萬五點，世界淪亡了！我真人和她溝通接觸過，相識了近30年，但不值一提，一律六百蚊？不值得！我認識了她成30年了，我什麼都知道，但她好扮嘢，仲寸我，我唯有……」

向展鵬早前參加《中年好聲音2》，曾跟車婉婉在節目交流。對於他為何對車婉婉開騷這樣大反應，記者聯絡向展鵬了解，他未回覆。至於車婉婉前日上載在健身室的照片，昨日在Ig限時轉發朋友支持她開演唱會的帖文，似未受向展鵬不開名批評影響心情，不過她亦沒有回覆。

周國豐力撐為人nice

《中年好聲音》評審周國豐跟車婉婉認識多年，日前他在社交網發文鼓勵對方開騷，提到車婉婉經歷最痛是陪媽媽打官司，之後母親患肝病，2007年離世。他稱婉婉挾新秀比賽冠軍入行，荊棘滿途，即使如何努力，還是從未開過賣飛的演唱會，世事的所謂不幸都「會過去的」。昨日記者就向展鵬對車婉婉的批評問及周國豐，他表示驚訝，「會唔會有誤會？婉婉對人好nice喎。以我所見她好惜兩屆《中年好聲音》的參賽者，否則大家也不會這樣落力幫她轉發開演唱會消息」。周國豐透露車婉婉獲邀舉行演唱會時，也有跟他商量，他很支持對方開騷，就如演唱會名稱「Next Step」，鼓勵她趁這時機做自己想做的事。

伍仲衡指車忙練歌 無暇理是非

另一評審伍仲衡因為《中年好聲音》跟車婉婉相熟，更為她的新歌《遲來的加冕》作曲。伍仲衡回應《明報》稱車婉婉不會受批評影響情緒，否則怎能屹立娛樂圈這麼長時間。他為車婉婉作曲又擔任演唱會監製，是否肯定對方的唱歌水準？他笑說：「佢唔需要我肯定，車婉婉是《新秀》冠軍。」他相信車婉婉對這些事是一笑置之，透露對方最近好忙，要練歌又要練馬甲線，沒有時間理閒言閒語。

向展鵬因家族背景備受關注

54歲向展鵬參加《中年好聲音2》，因家族背景備受外界關注，其父向華榮是資深電影人向華強和向華勝的哥哥，他從事保險業20多年，任資深總監年薪過千萬，旗下團隊有數百人。早前LV騷向展鵬獲貴賓級別邀請，當晚戴上價值幾百萬的首飾，穿上60萬元的LV服裝。昨晚向展鵬就事件回應傳媒，稱只是個人宣泄，拒公開女星身分，只說早前出席《中年好聲音2》謝師宴，該女星冇禮貌令他尷尬。

娛樂組

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