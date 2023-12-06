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娛樂

【開箱】《埋葬》占美霍士法庭戲展魅力 擊敗財團贏巨額賠償

【明報專訊】《Ray》奧斯卡影帝占美霍士（Jamie Foxx）早前遭匿名女性入稟控告性侵，他全盤否認，占美今年可說禍不單行，除了性醜聞，他4月因不明併發症住院，一度傳出病危，其後沒公開露面，直到前日才於病癒後首度亮相公開場合，出席影評人協會表揚非裔及拉美裔演員的頒獎禮，獲頒先鋒獎，並從新片《埋葬》（The Burial）的拍檔朱妮絲慕莉（Jurnee Smollett）手上接過獎項。朱妮表示片中兩人雖然扮演為不同陣營而舌劍唇槍的律師，其實戲外占美是可以信賴的拍檔。《埋葬》改編自真人真事，今年9月在多倫多影展首映，並於10月13日在影視串流平台Prime Video上架，在爛番茄評論網站專業評分錄得92%，不少評論均大讚占美的演出充滿魅力，盡顯影帝功架。

殯儀生意陷困境 誤墮財團陷阱

《埋葬》以1995年為背景，講述經營殯儀生意的Jeremiah陷入困境，被迫出售部分業務給大財團Loewen集團，才能符合密西西比州政府要求的保險及財務安排。跟Loewen老闆Raymond簽訂合約不久，發現對方未有遵守口頭承諾，決定告上法庭。年輕的非裔律師Hal提議Jeremiah找佛羅里達州的明星律師Willie擔當團隊首席，Hal認為Jeremiah原來的白人律師Mike，對於大部分屬於非裔的陪審團，將十分不利。

Hal看來稚嫩，但他點出Raymond根本採拖延策略，目的是讓Jeremiah最終破產，Loewen便可接掌其業務，Jeremiah因而聽從Hal的建議。怎料Willie拒絕Loewen提出的和解金額，反而索償提升至上億美元。老奸巨猾的Raymond從律師團隊身上同樣知悉密州法庭運作，遂聘請全非裔的精英律師作代表，跟Willie在法庭展開連場惡鬥；後者一個錯誤決定，讓對方的首席律師Mame在庭上「痛宰」Jeremiah，因而對Willie非常失望，更把其首席律師位置撤換；最終Jeremiah與Willie能否反敗為勝？

《埋葬》改編自1999年刊登於《紐約客》的同名報道文章，描述Willie如何在法庭戰勝巨人，為Jeremiah帶來巨額賠償。原文作者Jonathan Harr於1995年出版的調查報道《A Civil Action》，講述1979年麻省供小鎮飲用的水井發現工業污染物，不久後又發現大量含毒廢物堆積地，開始懷疑污染物是由本地工業產生，同時鎮上的白血病死亡病例愈來愈多。該書後來搬上大銀幕拍成同名電影《禁止的真相》，由《危險人物》尊特拉華達（John Travolta）飾演負責集體訴訟的律師，跟兩家大財團對抗。

角色個性鮮明有助演出

雖然是法庭戲，又是可想而知的結局，但不論扮演Willie的占美霍士，或飾演Jeremiah的老戲骨、《黑超特警組》湯美李鍾斯（Tommy Lee Jones），表現同樣精彩，角色個性鮮明固然幫助最大。Jeremiah和Willie年紀相差超過20年，足可當父子，兩人又來自不同家庭和種族背景，本來各方面均南轅北轍，但共通點是同樣不輕言屈服。Willie渾身名牌，衣著浮誇，看來不可一世，但他是怎樣成為律師，還成立全非裔班底的律師事務所？正是由「歧視」開始，本來說好要賣房子給他的業主，見面後另外售予他人，口講無憑（跟Jeremiah的案子一樣不也有關合約精神？），Willie決定修讀法律，從正常途徑反擊對方，由讀書到拿到執照，是何等意志？Jeremiah也一樣，繼承祖業後，希望妥善經營再傳給下一代，曾在軍中服役的他，不止為了錢，也嚥不下被欺騙的一口氣。

種族之外 還有階級之別

片中法庭上雙方均擺出非裔律師團隊，希望討好同一膚色的陪審團，但種族之外，其實還有階級分別，大財團所起用的全是畢業於名校的精英分子，Willie則是從基層向上奮鬥的典型，這方面劇本和拍紀錄片出身的導演瑪姬貝斯（Maggie Betts）找出同類題材的不一樣角度，值得一讚。

相關字詞﹕瑪姬貝斯 朱妮絲慕莉 湯美李鍾斯 占美霍士 開箱 埋葬

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