防彈V入伍前演IU新歌MV

RM、V、Jimin及柾國昨晚透過應用程式weverse開直播，邊吃薄餅邊談入伍感受；Jimin為了盡快退伍與隊友一起開騷，所以選擇同期入伍。RM則安慰粉絲稱很快會回來，而且隊友Jin快要退伍，彌補BTS的空缺。V表示想在軍中好好鍛煉體力，將來即使開100場演唱會也不會累。他們透露已預先錄製多首歌曲，入伍後會逐一公開。

另一方面，V最近擔任《德魯納酒店》女星IU新歌MV的男主角，雖然IU的新專輯明年上半年推出，但為遷就V的入伍時間，所以MV特別提早拍攝。

金南佶自爆車禍曾住院半年

BTS成員Suga主持的YouTube節目《Suchwita》前日播出最新一集，訪問《讀取惡心的人們》男星金南佶；後者透露20年前初入行曾經歷嚴重交通意外，住院6個月，至今仍有後遺症，記憶力不太好，很難背對白。

文：蘇珮欣