宣傳《斷網假期》首談已故男友馬修派利 茱莉亞稱年輕猝逝總悲痛

莉亞羅拔絲為宣傳《斷網假期》接受《Entertainment Tonight》訪問，主持人提及今年10月底在家中猝逝的馬修派利，問茱莉亞當年客串《老友記》的感受。她1996年客串名為《The One After the Super Bowl》的一集，扮演馬修的舊同學。雖然只是不足半小時的演出，但茱莉亞稱劇組都對她很好，很享受那次演出。提及馬修時，她表示感覺對方很好，「任何人那麽年輕便猝逝，總是悲痛」；她稱雖然如此但也幫助大家更珍惜所有，繼續盡量保持正面前行。

馬修派利在回憶錄曾提及與茱莉亞羅拔絲的戀情只維持了3個月，後者客串《老友記》時兩人已是一對，馬修稱也正好找到藉口送她3打紅玫瑰；在手機短訊盛行之前，馬修靠傳真機與茱莉亞傳情，他在書中寫道：「一天三四次我會坐在傳真機旁等待紙張吐出揭露她的信息。」他還表示有時在派對跟某名很吸引的女士調情，也會突然中斷對話，心急飛奔回家等待傳真，「她在這世上就是要帶給大家笑容，而現在的我，笑得像15歲少年準備第一次約會」。然而當時已是大紅星的茱莉亞，也帶給他壓力，馬修稱感到自己不夠好，很沒有安全感，認為茱莉亞遲早會提出分手，「與其面對無法逃避失去她的痛苦，我與美麗出衆的茱莉亞羅拔絲分手了」。

Netflix行政總裁預測律政劇盛行

《斷網假期》講述一家人到豪華民宿度假，怎料受網絡攻擊，本來開心的假期瞬間變成驚嚇之旅。《斷》片是Netflix投資的電影之一，Netflix行政總裁薩蘭多斯（Ted Sarandos ）日前在一個投資者會議上透露，明年Netflix將投放170億美元在節目內容方面。對於美國編劇及演員兩公會復工後，薩蘭多斯預計其他串流平台對手會加緊炮製律政劇，尤其看到一連7季《金裝律師》在Netflix上架後取得佳績。根據尼爾森串流平台收視，《金》劇共12周登上冠軍寶座，刷新了《黑錢勝地》紀錄。薩蘭多斯又指《眼鏡蛇道館》在Netflix的成功，也驅使電影公司再拍電影版。至於諧星基斯洛克（Chris Rock）去年透過Netflix直播棟篤笑《選擇性憤怒》，比基斯過往在Netflix的同類型節目高收視，薩蘭多斯認為直播節目有其可取之處，「如果直播效果更好，就做直播吧」。事實上，明年2月舉行的演員公會頒獎禮，便首次透過Netflix直播。