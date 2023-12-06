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娛樂

婚前最後一次公開亮相 湯洛雯預告花球送高海寧

【明報專訊】準新娘湯洛雯婚前最後一次公開亮相，昨日出席智能設備新店開幕活動，透露聖誕節前與馬國明在海外結婚，承認心情緊張，很期待跟親友經歷旅程，還未執行李，等馬國明完成工作一起出發，親友則在不同日子啟程，出席賓客60人，除雙方親友外，佔一半是圈中人，包括「鐵馬尋橋」家族和「2LINE黨」成員。

諒解鄭嘉穎缺席 不影響友情

對於鄭嘉穎未能出席婚禮，湯洛雯說：「始終我們在外國舉行，難度拉高了，有些家庭有小朋友，未有來到，不緊要，只是一餐飯、一個儀式，不會影響感情。」瘦身成功的她笑言婚紗走簡約款，性感欠奉，「在爸媽面前好怕醜，又有好多親戚，不想嚇親大家」。她稱出嫁想帶點傳統特色，結婚前夕有上頭儀式，又會穿旗袍晚裝，「金器不帶太多出外，只帶外婆離世前送畀我的龍鳳鈪，很有紀念價值」。早前在社交網貼過大禮相片成話題，她表示禮物是男家和合作過的品牌所送，多謝大家愛惜，「老爺奶奶很惜我，馬國明的親戚都惜我」。

重提相戀經過 帶定情公仔隨行

湯洛雯透露除胞妹任伴娘外，高海寧（高Ling）、蔡思貝與岑杏賢擔任姊妹團，笑言打算將花球送給高Ling，「聽說妹妹已蜜運，我估高Ling都很多人追，她好靚，我有些單身男同學，都想介紹給高Ling認識。（像馬國明那麼高質？）好難，馬國明是好仔」。她笑言疫情期間，經常跟馬國明在無綫電視城拍劇相遇，慢慢多傾談、互傳短訊和emoji公仔，繼而擦出愛火，因馬國明大受歡迎，拍拖初期走入服裝間被投訴「搶走姑爺」。問誰先表白？她說：「怕醜，不講了，忘記了，結婚會帶一對定情公仔隨行。」

記者：鍾一虹

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