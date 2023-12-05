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娛樂

【開箱】《女盜三人行》 故事單薄 同性情誼可取

【明報專訊】影視串流平台Netflix法國片《女盜三人行》（Wingwomen）11月1日上架後，隨即登上非英語電影收視榜冠軍兩周，其後才被韓片《毒戰寒流2》取代。這部由《希魔撞正殺人狂》法國女星美蘭妮羅蘭（Melanie Laurent）自導自演的動作喜劇，講述她跟《接近無限溫暖的藍》雅黛顏茜彩寶露絲（Adele Exarchopoulos）扮演珠寶大盜，在金盆洗手前，必須完成最後一宗買賣的驚險歷程。

女賊自幼受訓 欲金盆洗手

《女盜三人行》故事由美蘭妮羅蘭扮演女賊卡蘿說起，她從小受到犯罪組織負責人「教母」訓練，成為智勇雙全的珠寶大盜，並跟性格急躁的拍檔、雅黛顏茜彩寶露絲飾演神槍手艾莉克絲合作無間，二人出道多年從未失手。直至某日，卡蘿驚覺自己意外懷孕，加上對於偷呃拐騙生活已厭倦，於是向教母提出「退休」要求，後者拒絕放棄這名得意門生，連番挽留但不果，於是開出條件，就是到科西嘉島執行教母口中的「簡單任務」：從聖方濟修道院偷取展覽名畫《大宮女》，便可全身而退。

為了達成目標，卡蘿找來女車手薩姆（曼儂貝舒飾）充當接應，艾莉克絲卻對新人加入而感到不是味兒，故意刁難對方，幸好經過連日相處，二人終於打破芥蒂，並在有驚無險下偷走名畫。就在卡蘿把贓物交付教母之際，形勢突然逆轉，教母被殺，卡蘿被捕，薩姆與艾莉克絲雖能逃脫，後者情緒卻已崩潰，從此銷聲匿迹，莫非惡有惡報，女賊注定悲劇收場？

美蘭妮羅蘭前作如《鬼影特攻：以暴制暴》及《囊中人》均屬Netflix投資，《女盜三人行》亦不例外。截稿前為止，此片在「爛番茄」影評網站的專業評分有69%，觀眾好感度更低至58%，或許跟新片故事太單薄有關，觀眾毋須動腦筋，基本上已猜到結局，片尾來個突兀的「扭橋」，夾硬為故事製造生離死別的所謂高潮，更是令人失笑。為了彌補空洞劇情，唯有加插靚人靚車靚景，刻意把每個鏡頭都拍成音樂錄影帶一般漂亮，難免令人聯想起《神探俏嬌娃》之類的女性動作片。從《女》片的開放式結局可見，假如它拍續集，恐怕重蹈覆轍，只會落得愈拍愈爛的下場。

主角只想當個快樂單親媽媽

《女盜三人行》並非一無可取，劇情聚焦3名女角：美蘭妮羅蘭、雅黛顏茜彩寶露絲和法國連續劇《追兇盡頭便是型》曼儂貝舒（Manon Bresch）的同性情誼，但跟荷李活近年標榜女權主義作品如《Barbie芭比》不同，新片沒有刻意高舉「女性當自強」旗幟，或以打倒父權社會的不公義現象為目標，例如卡蘿擁有財務自由後，便想過無拘無束生活，不再受「工作」困擾；自從懷孕之後，她只願當個快樂的單親媽媽，從未考慮誰是「經手人」，或替孩子尋回生父等老掉牙情節。

又如雅黛顏茜彩寶露絲扮演艾莉克絲是個天生愛情狂，盲目追求異性，結果每次都愛上渣男，但她從未放棄，反正失戀後總有卡蘿支持和安慰，讓她可以無後顧之憂地求愛。就算觀眾未必認同她們的盜賊身分，但她們對自由和戀愛的熱切追求，仍令不少人又羨又妒。

相關字詞﹕曼儂貝舒 雅黛顏茜彩寶露絲 美蘭妮羅蘭 女盜三人行

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