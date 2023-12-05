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娛樂

Taylor Swift捧男友場 遭球迷網絡圍攻

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift與效力堪薩斯城酋長的美式足球員Travis Kelce愛得高調，前日女方專程飛往威斯康星州，為男友作客對主場綠灣包裝工的賽事打氣，同場還有肯薩斯城酋長四分衛Patrick Mahomes的妻子Brittany Mahomes，二人在貴賓包廂的合照，隨即透過國家廣播公司（NBC）的電視直播，以及截圖上載到社交媒體瘋傳。

Taylor Swift「愛的應援」似乎惹怒了綠灣包裝工球迷，有人在網上留言：「這是美式足球賽事，而非Taylor Swift演唱會，誰理你來捧場，真討厭。」亦有網民附和：「因為她的出現，所以我今晚支持綠灣隊。」當然也有粉絲為她解釋：「她有權支持男友和所屬球隊，跟其他迷球沒有分別。」

提起Taylor Swift，她的音樂會紀錄片《Eras Tour》自10月開畫至今，全球票房累收近2.5億美元（約19.5億港元），有關數字或將再次急升；據美媒Variety昨日報道，阿里巴巴影業集團有望在內地發行此片，目前仍待內地部門審批，如果成事的話，最快可在本月底或下月初在全國上映，中文版宣傳海報亦已在網上流傳。

相關字詞﹕Travis Kelce Taylor Swift

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