Taylor Swift捧男友場 遭球迷網絡圍攻

Taylor Swift「愛的應援」似乎惹怒了綠灣包裝工球迷，有人在網上留言：「這是美式足球賽事，而非Taylor Swift演唱會，誰理你來捧場，真討厭。」亦有網民附和：「因為她的出現，所以我今晚支持綠灣隊。」當然也有粉絲為她解釋：「她有權支持男友和所屬球隊，跟其他迷球沒有分別。」

提起Taylor Swift，她的音樂會紀錄片《Eras Tour》自10月開畫至今，全球票房累收近2.5億美元（約19.5億港元），有關數字或將再次急升；據美媒Variety昨日報道，阿里巴巴影業集團有望在內地發行此片，目前仍待內地部門審批，如果成事的話，最快可在本月底或下月初在全國上映，中文版宣傳海報亦已在網上流傳。