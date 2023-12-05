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娛樂

《哥斯拉大戰金剛2》預告新反派曝光 陳法拉未現身

【明報專訊】為紀念哥斯拉電影誕生70周年而製作的山崎貴執導日本片《哥斯拉-1.0》上周五在美國開畫，首周末3日收1100萬美元（約8580萬港元），僅次於樂壇天后Beyonce音樂會紀錄片《Renaissance》及《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》，位列季軍。《哥斯拉》熱潮正盛，兩年前上映荷李活片《哥斯拉大戰金剛》明年4月12日推出續集《哥斯拉×金剛：新帝國》（Godzilla×Kong: The New Empire），首條預告片昨日曝光，故事講述哥斯拉與金剛將化敵為友，聯手對付隱藏在地球神秘角落的反派「紅金剛」及其統領的邪惡猩猩族群，避免人類安全受到威脅。

荷李活版《哥斯拉》、《金剛：骷髏島》、《哥斯拉：王者巨獸》及《哥斯拉大戰金剛》4片共收20億美元（約156億港元），新片《哥斯拉×金剛：新帝國》將會成為「怪獸宇宙」系列第5部電影，仍然由上集導演阿當榮格（Adam Wingard）操刀，除了《鐵甲奇俠3》莉碧嘉荷爾（Rebecca Hall）、《殺手列車》拜仁亨利（Brian Tyree Henry）及童星姬莉賀圖（Kaylee Hottle）等原班人馬演出外，陳法拉亦會參演一角。不過，在長約2分48秒的預告片，未見她的蹤影，暫時未知角色為何。

相關字詞﹕陳法拉 姬莉賀圖 拜仁亨利 莉碧嘉荷爾 阿當榮格 哥斯拉大戰金剛2

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