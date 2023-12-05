《哥斯拉大戰金剛2》預告新反派曝光 陳法拉未現身

荷李活版《哥斯拉》、《金剛：骷髏島》、《哥斯拉：王者巨獸》及《哥斯拉大戰金剛》4片共收20億美元（約156億港元），新片《哥斯拉×金剛：新帝國》將會成為「怪獸宇宙」系列第5部電影，仍然由上集導演阿當榮格（Adam Wingard）操刀，除了《鐵甲奇俠3》莉碧嘉荷爾（Rebecca Hall）、《殺手列車》拜仁亨利（Brian Tyree Henry）及童星姬莉賀圖（Kaylee Hottle）等原班人馬演出外，陳法拉亦會參演一角。不過，在長約2分48秒的預告片，未見她的蹤影，暫時未知角色為何。