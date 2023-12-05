《沙丘瀚戰：第二章》巴西動漫展宣傳 科倫絲佩芝遭觀衆擲物擊中大叫

受美國演員公會罷工影響，《沙丘瀚戰：第二章》第四度延期至明年3月15日上映。上半部2021年上映時全球票房累收逾4億美元（約31.2億港元），並橫掃奧斯卡最佳剪接及音效等6個技術獎項。《沙丘瀚戰》由《天煞異降》丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）執導、《以你的名字呼喚我》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）及《蜘蛛俠：強勢回歸》辛蒂雅（Zendaya）等主演，《第二章》則有《貓王》奧斯汀畢拿（Austin Butler）及科倫絲佩芝新加盟。故事講述保羅與采寧和弗雷曼人聯合起來，與摧毁他家庭的敵人展開復仇之戰，面對一生摯愛和宇宙命運之間的抉擇，他必須竭力阻止只有他才能預見的可怕未來。電影在布達佩斯、阿布扎比、約旦和意大利取景，早已拍竣，早前釋出預告片及最新劇照。前日丹尼斯聯同沙洛米、辛蒂雅、奧斯汀和科倫絲出席在巴西聖保羅舉行的動漫展造勢。

擲物成風 多名歌手受害

從網上流傳片段所見，衆人在座談會後給傳媒拍照，其間台下忽然抛擲物件上台，並朝科倫絲方向掟去，結果物件擲中其右眼，她登時「嘩」一聲叫出來，站在她身旁的奧斯汀畢拿、女主持及添密菲沙洛米目擊事發經過，驚訝「O」嘴，隨即慰問對方。科倫絲稍微撫摸被擲中位置後，亦俯身撿起物件。不過暫時未知擲中科倫絲的物件是什麽，其發言人亦未回覆她有否受傷，以及如何評價此事。

其實投擲物件上台在各個演唱會蔚然成風，剛完成南美巡唱的美國樂壇天后Taylor Swift在阿根廷站便一度因此暫停，「警告」粉絲此風不可長，「當有物件掟上台真的會嚇我一跳，因為舞蹈員有可能因此絆倒。你們送給我禮物很好，但請不要再掟上台了」。英國男歌手Harry Styles的被掟經驗亦十分豐富，曾「收過」糖果、炸雞、花束；英國天后Adele在賭城拉斯維加斯駐場演出曾爆粗警告粉絲，批評觀衆忘了睇騷應有禮儀。最嚴重是美國女歌手Bebe Rexha，今年6月在紐約市開騷期間遭男粉絲掟上台的手機砸中眼角，需送院縫3針，該名27歲「行兇」男粉絲其後被捕並控以襲擊罪。當時有美媒分析，不少類似投擲物件上台的片段會上傳到社交平台TikTok，稱不少粉絲為了瀏覽次數，會做出瘋狂和危險的舉動；據《福布斯》報道，TikTok世代着重捕捉能製造流量的片段，追求按讚次數，亦成為層出不窮擲物事件的原因之一。