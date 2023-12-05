阿Mo治療過程首曝光 女友So Ching獲讚不可多得

阿Mo意志如戰士

Mo父憶起事故發生當天猶有餘悸，「如果擊中嘅係其餘23名dancer其中一個，或者嗰12個（指MIRROR）呢？佢哋會點面對呢？」為了鼓勵和支持阿Mo，Mo父和阿Mo哥哥齊齊剷光頭。節目內講述阿Mo每日的治療安排，至11月19日為止，他行了146次，平均每次步行20至25分鐘，每次大約走470至480步，「喺呢十六十七個月過程中，我哋見到好多醫學統計，覺得冇可能出現嘅事，竟然喺阿Mo身上出現」。

劉教授稱阿Mo每天都接受治療，無論黑雨、8號風球、10號風球也風雨不改，並以戰士形容阿Mo的意志，「佢好鍾意NBA，最鍾意球隊係勇士（Warrior），好堅毅、堅持，有要求同自律」。他特別提到阿Mo女友So Ching（蘇芷晴）是不可多得的女仔，「我睇到佢好關愛阿Mo，真係對佢無微不至，阿Mo喺10月生日，我哋安排了派對，簡單切蛋糕，我睇到So Ching對住佢含情脈脈，阿Mo都好sweet咁兩眼相投，背後有好多意義」。

盼兒子能重新走動

Mo父感歎稱有時身為正常人，若突然17個月唔郁得，都覺得好困難，「從旁睇住佢（阿Mo）治療，我都好心悒，有時仲有啲眼淚，我從阿Mo身上可以睇到佢經歷咗神好多恩典」。Mo父希望能夠看到阿Mo重新走動，「有啲人話，牧師你個仔搞成咁，你仲要感謝你相信嘅神？我話係呀，我要感謝佢（神），因為唔係神嘅錯導致佢咁樣，係因為人為嘅錯誤而導致佢有咁大創傷，佢哋要承認呢種錯誤，唔係罰咗就算，要認真檢視安全，如果受傷係佢哋家人或當事人，佢哋會唔會係一種僥倖心態，當佢哋設身處地，先能睇清楚應該點做」。

娛樂組