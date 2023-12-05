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娛樂

馬國明為鄭嘉穎「嘥時間」論解畫 捲緋聞舊愛不和是非 佘詩曼感好笑

馬國明親證「鐵馬家族」友情未變 拋金句回應鄭嘉穎「嘥時間」言論
捲入馬國明鄭嘉穎不和風波 佘詩曼驚訝：佢哋唔係好Friend咩？

【明報專訊】準新郎馬國明本月與拍拖3年的湯洛雯到海外結婚，老友鄭嘉穎缺席婚禮，惹出不同版本「鐵馬尋橋」兄弟不和傳聞，鄭嘉穎緋聞舊愛佘詩曼也無辜捲入事件。馬國明昨日親證「鐵馬」家族成員友情未變，體諒鄭嘉穎跟太太陳凱琳湊3小孩困身，更為鄭嘉穎「嘥時間」論解畫，馬國明大方表示，「𠵱家冇時間嘥唔緊要，有時間咪嚟搵我囉」。對於有傳鄭嘉穎不滿馬國明跟其緋聞舊愛佘詩曼合作鬧不和，佘詩曼聞言表現驚訝，只覺傳聞好好笑。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

馬國明、佘詩曼（阿佘）、高海寧和何依婷等昨日到鑽石山宣傳台慶劇《新聞女王》，馬國明表示婚期臨近心情既興奮又緊張，發現很多瑣碎事情要處理，會盡量抽時間出席劇集宣傳活動，堅拒透露婚期，「稍後我會消失8至10日，到劇集大結局一定現身支持。（到時換身分出現？）可以這樣說」。談到婚禮賓客和細節，馬國明稱交給未來老婆湯洛雯公布。

早知鄭嘉穎缺席婚禮

身為「鐵馬」家族大哥的鄭嘉穎多次缺席聚會，又預告未必能參與馬國明婚禮，稱參加聚會嘥時間，衍生不和傳聞，馬國明說：「他有3個小朋友，我們的婚禮在外地搞，走幾日對他好困難，他到不到都冇事，完全體諒。我們婚禮不是請很多人，大概60人。」馬國明稱鄭嘉穎出席活動受訪前，已通知不能參加其婚禮。有冇失望？他說：「熟朋友才不會失望，大家都要取捨，他要湊小朋友，如果你問我，我都是屋企人行先，呢個合情合理。」

兄弟講心不講金

馬國明直認鄭嘉穎自育有小孩後，已很少出席「鐵馬」聚會，大家都明白，又稱自己婚後生小孩都會減少出席聚會，「其實林子善有女兒後都少聚，我唔明點解沒有傳他跟我們不和？大家結婚後很少齊人，呢個係事實，我覺得合理」。

幾耐冇見鄭嘉穎？馬國明說：「冇計，最近幾次食飯他真是沒有來，我們冇乜所謂，其實熟朋友才會這樣，得閒就嚟，唔得閒就唔嚟，我們好隨緣。（人不到禮到？）太深入不講，錢銀不要講。（講心不講金？）多年兄弟當然講心。」

熟朋友了解鄭為人

馬國明希望外界不要誤會鄭嘉穎的說話，認為大家可能不了解他，才產生誤解，「我們跟嘉穎熟會明白他的意思，不熟會覺得他好寸，熟人就知他是大細路。我都睇到報道他講『嘥時間』，有人覺得好負面，但真正朋友就覺得，你𠵱家冇時間嘥唔緊要，有時間你咪嚟搵我囉，我有時都好衰，去元朗、屯門拍戲有空檔，才找那邊朋友飲茶食飯，好似找人攝時間，但好朋友就是這樣，嚟到就嚟，嚟唔到就算」。

兄弟不和事件更牽連阿佘，有指鄭嘉穎不滿馬國明跟其緋聞舊愛合作，馬國明笑言不會，「我五六年前也跟阿佘合作過，如果嘉穎不滿，應該十年八年前已不滿，就當出多點新聞，冇所謂」。鄭嘉穎有沒有向他傳授生仔經？馬國明笑說：「呢樣不用教，我都順其自然，有就有，冇就冇。」

阿佘唔信馬國明鄭嘉穎不和

阿佘聞言捲入緋聞舊愛鄭嘉穎和馬國明不和傳聞，表現有點驚訝，「吓！他們唔係好friend㗎咩？我覺得不是事實，好好笑，點解會扯到咁樣」。她知道拍檔馬國明快將結婚，替對方高興：「恭喜他。」她重提拍攝《新聞女王》太投入忘我，於一場賊王槍戰場戲，撞到手腳受傷，「我要演繹手提攝錄機半蹲半跪捕捉緊張鏡頭，由於重複動作拍了多次，拍到冇力，啪一聲就扭傷膝頭，好痛，睇醫生發現傷到韌帶，睇過兩次跌打仍未好，相信要跟進治療」。幸而辛苦換來回報，阿佘聽到劇集收視好感開心，問到會否向觀眾派福利答謝支持？她笑說：「我都想收到福利，叫監製開拍續集啦。（你肯再回巢？）劇本正，個個都搶住拍啦。」

何依婷婚後趕回港倒數

準新娘何依婷談到日前參加好友蔡嘉欣婚禮順道取經，發現時間管理、細節安排好重要，令她反省，希望自己的婚禮做得更好。談到蔡嘉欣婚禮很多感動場面，何依婷自爆整天要忍流淚，晚宴看接新娘片段，終忍不住淚崩，「到自己婚禮一定要忍住唔喊，怕喊到溶妝就唔靚」。她也將婚期保持神秘，只透露婚後趕回港倒數，「我只向劇組請幾日假，都想多留港，《新聞女王》播映後反應熱烈，工作增多」。她表示暫未計劃度蜜月，1月偕老公和大班好友到北海道滑雪，非常期待。

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