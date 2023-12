結婚未夠4個月受盡委屈 吳嘉儀：唔好講幸福 連唞啖氣都困難

【明報專訊】32歲吳嘉儀(阿七)憑《開心無敵獎門人》為觀眾熟悉,今年8月中跟圈外男友Leo(豬仔)結婚,婚後一直恩愛,不時在社交平台放閃,但阿七近日不停在網上放負,前日留言「I'm not OK, but I can survive」,引起關注。之後她又寫道:「話我擺3支送畀家人嘅護膚品喺車後座,會整花佢座位啲皮。每日被話蠢、話麻煩、話污糟100次,唔係未試過被改密碼鎖無家可歸。」