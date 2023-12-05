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娛樂

結婚未夠4個月受盡委屈 吳嘉儀：唔好講幸福 連唞啖氣都困難

【明報專訊】32歲吳嘉儀（阿七）憑《開心無敵獎門人》為觀眾熟悉，今年8月中跟圈外男友Leo（豬仔）結婚，婚後一直恩愛，不時在社交平台放閃，但阿七近日不停在網上放負，前日留言「I'm not OK, but I can survive」，引起關注。之後她又寫道：「話我擺3支送畀家人嘅護膚品喺車後座，會整花佢座位啲皮。每日被話蠢、話麻煩、話污糟100次，唔係未試過被改密碼鎖無家可歸。」

阿七繼續自稱受委屈，「唔好講幸福喇，連抖（唞）啖氣都困難，你要斤斤計較係你品德問題，唔好逼人順從你果（嗰）套。最嬲係『日日都對住啦，駛（使）咩維繫感情呀？』」。阿七雖沒開名，但令人覺得所講是她的老公Leo，有網民擔心她跟老公出現了問題。

密碼鎖被改無家可歸

昨日阿七又在社交網發文道：「昨（前）晚又發生太多事，明明講好咗，今日各自忙，佢外出工作、我喺屋企落樓攞個外賣，原本食完就整妝外出剪頭髮。上樓發現匙卡開唔到門，pw（密碼）改咗。而家我只能著住套睡衣、揸住個外賣等佢高抬貴手，番嚟開門比我換衫執嘢。」

《明報》昨日聯絡阿七經理人，他稱不知阿七發生什麼事，會去了解，但否認阿七遭家暴。

娛樂組

相關字詞﹕吳嘉儀（阿七）

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