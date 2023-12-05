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娛樂

五月天陷假唱風波 上海官方調查 宣布巴黎演唱會直播3小時「全民見證」

【明報專訊】台灣天團五月天早前在內地舉行巡迴演唱會，11月中於上海演出共8場後陷假唱風波，引起關注。有觀眾質疑五月天咪嘴假唱，並投稿至內地音樂博主「麥田農夫」，博主選取11月16日在上海演唱12首歌曲進行人聲分離的方法鑑定，指其中5首歌，包括《乾杯》、《戀愛ING》、《知足》、《愛人錯過》及《傷心的人別聽慢歌》疑經過修飾，有假唱嫌疑，事件引起軒然大波，有指上海文旅局執法總隊介入調查，並會公布調查結果。昨晚五月天所屬公司「相信音樂」發聲明，指五月天不存在任何假唱行為，假唱言論是惡意攻擊，公司會配合相關執法部門調查。

娛樂組

五月天被指假唱引起網絡爭議，博主「麥田農夫」透過軟件分析，認為《戀愛ING》和《傷心的人別聽慢歌》音準非常正確，斷定是經過修音，至於《乾杯》被視為真假唱混合，《知足》與《愛人錯過》是跟當晚嘉賓告五人合唱，告五人因演唱氣息不穩定，被認為是真唱，但五月天阿信的歌聲與音軌完全符合，被懷疑假唱。同時該博主又鑑定五月天11月28日在倫敦演唱會的27首歌曲，指部分歌曲假唱或真假混唱。

粉絲指評論欠中肯 兩批網民爭議

有五月天粉絲質疑和不滿假唱說法，指該博主沒聽完整首歌，加上音檔是他人提供，評論欠中肯，事件在網上引起熱話。網民分成兩派，有指五月天應正面回應，有人在網上貼出影片，畫面中阿信一手拿着咪唱歌，又一邊跟觀眾互動，他唱「你就是維他命 L-O-V-E」時似不夾口形，有留言：「嘴形都忘了對了呢」、「假唱的也太明顯了，都這麼動了，聲音沒一點波動」，要求五月天正面回應。另一批網民力撐五月天，稱看了11月18日的上海場，沒覺得假唱，可以聽出來是現場唱，有些歌唱幾個字還會停下來，讓現場觀眾接。兩批粉絲爭議不斷。

假唱欺騙觀眾最高罰款10萬人民幣

央視昨日報道五月天上海演唱會事件，指演唱會的原始視頻、音頻已提交上海市文化和旅遊局執法總隊，將對提供的音、視頻內容進行科學測評分析，並公布調查結果。

報道又說，《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》規定，演藝人員不得在營業性演出中，以假唱和假演奏等手段欺騙觀眾，《營業性演出管理條例》亦要求演員不得以假唱欺騙觀眾，主辦單位不得組織演員假唱。同時，該條例第47條規定，以假唱欺騙觀眾的，由縣級人民政府文化主管部門處5萬人民幣以上、10萬人民幣以下的罰款。

12．8凌晨3時直播3小時

五月天目前正在歐洲巡迴演唱，下一站是法國巴黎，昨日五月天所屬公司「相信音樂」宣布，於巴黎時間12月7日晚上8時（香港時間12月8日凌晨3時）直播演唱會，「相信音樂」留言：「全民參與，全民見證，全民彈幕搖滾區，留言看台區打卡，全程熱唱3小時，真正唱到天亮！感謝你們的真心，讓五月天都聽到，邀請全球所有角落朋友一起參與。」似以行動回應被質疑假唱一事。

「相信音樂」指假唱言論惡意攻擊

昨晚「相信音樂」再發嚴正聲明，「五月天在巡迴演出中不存在任何假唱行為，網絡上關於『五月天假唱』的言論均為惡意攻擊、造謠中傷，嚴重損害藝人形象。我司正積極配合相關執法部門開展調查工作，我司相信相關部門會給我們一個公正的結果以正視聽。五月天出道24年來，一直秉持『青春、夢想、友情、愛情』的主題，認真、執著、專注地致力於為廣大歌迷呈現我們最好的音樂，將來也將一如既往地推動華語音樂的創新和發展，請大家相信五月天，相信音樂！」

相關字詞﹕上海市文化和旅遊局執法總隊 陷假唱風波 上海演唱會 五月天

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