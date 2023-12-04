【開箱】活地亞倫「最後」作品 《迷失幸運兒》命運與罪惡終章

《情迷藍茉莉》後最佳作品

《迷失幸運兒》講述Fanny和Jean表面看來是模範夫妻，住在巴黎豪宅，閒來到郊外別墅度假，出入上等人聚會。當Fanny在街頭與高中同學Alain重逢，芳心盪漾，深深被他吸引，二人的不倫關係一發不可收拾。

活地亞倫捲性侵養女醜聞，雖然從未提告，但已令他成為衆矢之的，不但群星割席，《奇幻摩天輪》後的《情迷紐約下雨天》、《情迷電影節》在美國再找不到發行。活地第50部電影《迷失幸運兒》索性到巴黎取景，找法國演員主演，片中分別扮演Fanny、Jean、Alain和Fanny母親Camille的露德拉姿（Lou De Laage）、梅維爾普普（Melvil Poupaud）、尼爾斯施內德（Niels Schneider）和維拉莉樂美絲雅 （Valerie Lemercier），均透過試鏡片段而雀屏中選。

不過找拍戲資金困難，也令活地慨嘆《迷失幸運兒》可能是其最後作品，「拍片是一回事，找錢拍片又是另一回事，現在我還需要再去做那些事嗎？找資金永遠很討厭，要是有人願意出錢找我拍片，當然還可以再拍」。他還稱導演都不喜歡辛苦拍的電影，上映後不久便搬到串流平台。

雖然有批評者質疑威尼斯影展何以邀請《迷失幸運兒》參展，但爛番茄影評網站綜合24篇專業評論，《迷》片得分79%，成績不錯，有影評人甚至認為該片是活地亞倫自2013年《情迷藍茉莉》後的最佳作品，《情》片當年獲奧斯卡3項提名，結果女主角姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）榮膺金像影后。不過若在美國連資金和發行也難找，活地的新片未必可再獲奧斯卡青睞。然而《迷》片不免讓人想起他的舊作《歡情太暫》和《迷失決勝分》，尤其同樣有關於婚外情、命運和罪惡的道德問題，即使《迷》片是法語電影，但核心主題不變。《歡情太暫》講述一名眼科醫生不堪情婦纏繞，請人狠下毒手，如果有所謂代價，也只是其內心的道德掙扎。《迷失決勝分》則有關退役網球手娶了富家女後平步青雲，卻跟大舅的未婚妻出軌，當後者有孕又要求他與太太離婚，他即動殺機，並偽裝劫殺案讓無辜者也受害，但一如《歡》片，由於命運使然，真兇逍遙法外，即使夢見死者的冤魂，壓抑了的罪惡感不代表就此消失。

作家角色 活地亞倫代言人

《迷失幸運兒》的婚外情主角換成女性，Fanny重遇在紐約認識的高中同學Alain，得悉對方一直暗戀自己後，兩人亦十分投契，迅即打得火熱，讓丈夫Jean生疑，聘用私家偵探調查妻子。Jean十分富裕，對於錢從何而來不會多談，有傳聞他的生意拍檔無故失蹤。Jean得悉Fanny有外遇後會如何處理？此時Alain不告而別，連住所也清空，Fanny由難過到打算與丈夫重拾舊歡。從紐約來到巴黎住在女兒Fanny家的Camille，本來一直很喜歡女婿Jean，卻憑直覺質疑Alain的失蹤不單純。Alain到底遇害了還是真的要離開Fanny，留待觀衆自己尋找答案。只可說這一次真兇同樣逃過法律制裁，卻躲不過命運的播弄，這跟前述的活地兩齣舊作倒是一樣。

過往自編自導自演的活地亞倫，近年不再出鏡，卻會在電影中找「代言人」，今次在《迷失幸運兒》以作家為業的Alain，正是活地化身，雖然扮演Alain的尼爾斯施內德沒有像活地經常揮動雙手的神經質，但那種侃侃而談，總帶着對方影子。

上映日期：11月30日