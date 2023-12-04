《龍之家族2》《黑袍糾察隊4》同日發新預告片

【明報專訊】串流平台競爭激烈，HBO旗下的Max和亞馬遜Prime Video同一天發布幾齣新劇的預告片。《權力遊戲》叫好叫座，前傳《龍之家族》去年首播後亦反應不俗，隨即宣布開拍第2季，預計明年夏天上架，首條預告片前日曝光。承接上季尾聲，龍族國王Viserys駕崩後，繼室Alicent擁立長子為王，Viserys長女Rhaenyra與丈夫兼王叔Daemon跟盟友反抗，預告片中可看到雙方陣營敵對，內戰一觸即發。HBO亦順道宣布有哪些新演員加盟。
明年在Prime Video上架的反英雄劇集《黑袍糾察隊》第4季，首條預告片前日曝光。上季結尾講述Victoria成為新任副總統候選人，更接近掌權勢力，護國超人正是他們的擁護者，加入了黑袍糾察隊的星光正好相反，預告片段可見雙方支持者大打出手。旁白亦指護國超人將成為像凱撒大帝一樣的人物。
另外，改編電玩遊戲的《異塵餘生》（Fallout），由《西部遊戲》班底攝製，預計明年4月在Prime Video首播，前日亦公開了首條預告片。本月12日在Prime Video首播的《神隱任務2》，則宣布開拍第3季。
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