《龍之家族2》《黑袍糾察隊4》同日發新預告片

明年在Prime Video上架的反英雄劇集《黑袍糾察隊》第4季，首條預告片前日曝光。上季結尾講述Victoria成為新任副總統候選人，更接近掌權勢力，護國超人正是他們的擁護者，加入了黑袍糾察隊的星光正好相反，預告片段可見雙方支持者大打出手。旁白亦指護國超人將成為像凱撒大帝一樣的人物。

另外，改編電玩遊戲的《異塵餘生》（Fallout），由《西部遊戲》班底攝製，預計明年4月在Prime Video首播，前日亦公開了首條預告片。本月12日在Prime Video首播的《神隱任務2》，則宣布開拍第3季。