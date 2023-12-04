明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《解風大阪》 杜如風「爆肚」化身金句王

【明報專訊】杜如風有「日本旅遊達人」之稱，2007年主持首個旅遊節目《流行東京》，先後製作兩輯於無綫生活台播映。由於獨特的主持風格，提供的日本旅遊資訊又大受歡迎，杜如風備受注目，之後為Now TV主持旅遊節目《風行全世界》系列，走出日本帶觀眾游走世界各地。杜如風不單做主持，還身兼製作人，拍攝節目後給電視台播映，後來跟無綫合作的的節目被安排在翡翠台播出，接觸觀眾層面更廣。

合併前最後一個節目

疫情期間杜如風拍攝的旅遊節目暫停，至2023年年初的《解風東京》在無綫J2台播映，以及今晚播出的《解風大阪》，這是她在J2最後一個節目，因J2將在2024年1月跟「財經體育資訊台」合併成為新頻道「TVB+」。

創同類節目最高收視

今年初播出的《解風東京》曾收視5.9點，成J2開播以來同類節目最高收視。繼東京後，杜如風轉戰關西，主持15集《解風大阪》，介紹當地最新最潮食玩買玩意。主持風格獨特的杜如風不時在節目爆金句，介紹90分鐘黑毛和牛壽喜燒放題時說：「個個都食和牛，唔通個個都想食和牛咩？」今輯她化身金句王，買帽時臨時爆肚「兩個角仔，戴嚟睇睇」，扮花魁時嬌媚說：「我唔係石塘嘴如花，我係大阪嘅如風。」去河邊chill飲藍色特飲時又爆「藍色多瑙河，鹹濕多老婆」、「妹妹坐船頭，哥哥岸上走」，發揮無限創意。

挑戰任務現失敗現惡相

杜如風出名喜歡食海膽，其中一集原本豪歎9款不同日本產地海膽，攝製隊嫌她在熒幕前食得滋味說好味平淡，臨時加插念急口令環節，假如她未能在限定時間內完成，扣一份海膽。杜如風初試失敗在鏡頭前忍不住現惡相，最後「半賣半送」下完成任務，她隨即回復招積本色，「一路開工一路食好嘢，你哋係咪好恨我呢份職業呢」。

身為「購物狂」的杜如風當然要帶大家血拼一番，今次她逛中古店「自肥」，看到絕版LV掛衫袋只售2640港元已「心心眼」，然後又睇中名牌手袋，還有皮褸，可惜不合身，她穿上後扣不上鈕。至於住宿，她特別推介心齋橋附近的Mimaru Apartment Hotel，特點是台灣天團「五月天」曾入住，和式風格的榻榻米房間面積，可容納5套日式被褥，可以5人入住，收費3.5萬日圓（約1860港元），每人不用400元，十分超值。

《解風大阪》

今日（4日）起（逢周一至五）

晚上10時30分 J2（82台）播映

相關字詞﹕杜如風 解風大阪

上 / 下一篇新聞