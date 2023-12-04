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娛樂

開心《新聞女王》獲央視力讚 佘詩曼預告劇情更峰迴路轉

【明報專訊】佘詩曼（阿佘）、李施嬅、高海寧和何依婷等一班台慶劇《新聞女王》演員前晚錄影節目《獎門人聖誕感謝祭》，已超過10年沒上《獎門人》的阿佘不時「Man姐」上身，被錢嘉樂取笑叉起對手扮珍姐（曾勵珍），麥美恩即場扮「Man姐」教人直播帶貨，阿佘笑不攏嘴。錢嘉樂重演高海寧劇中拉低外套拉鏈騷胸一幕，高海寧尷尬大笑；玩「開心無敵啜乒乓」時，鄧智堅和路芙意外咀嘴。總監製鍾澍佳前晚亦有現身，特別澄清《新聞女王》劇情不是講無綫。談到劇集獲央視力讚，阿佘代所有演員多謝大家支持，預告稍後劇情更峰迴路轉。

記者：林祖傑

阿佘在《新聞女王》的髮型變成潮流，她大讚這髮型容易打理、易襯衫，又透露稍後的劇情會更峰迴路轉。對於回憶戲分演少女被讚沒有違和感，阿佘說：「多謝大家，我已好盡力，畢竟演咁多年前，都有啲壓力和難度，好多謝導演、攝影師和燈光師的配合救亡，出來效果都OK，冇畀人話我當過骨。」

冇咁快再拍無綫劇

阿佘透露《新聞女王》還有一連串宣傳活動，會到北京搞慶功，又會在港舉行劇照展。談到劇集獲央視發文力讚，她表示很開心，「我代表《新聞女王》所有成員多謝大家支持」。至於可會再拍無綫劇？阿佘說：「冇咁快，其實要一個好劇本、好角色，不是一朝一夕的事，大家度下先。」

李施嬅表示從沒上過《獎門人》，不知會濕身，沒有打底，要臨急到服裝間借衫，最想玩啜乒乓波和紫菜，想啜劇中兩大索女佘詩曼和高海寧，「問過啲乒乓波是新的，都安心啲，因為將去美國，跟『胡說八道』開騷，唔病得」。她透露已試好衫，造型十分性感，有露長腿和露腰，問她會露什麼？她笑道：「露短腿和腰，長腿留番畀姚子羚。」

撐好姊妹黃智雯離巢

對於好姊妹黃智雯宣布離巢，李施嬅稱對方有和她傾過，「我很支持她的決定，是時候去見識多啲，相信她也會和我一樣，走了都可以回來拍劇，現在只剩姚子羚，她現在是『一姐』，沒有講過要離巢」。她認為黃智雯離巢不關未能奪「視后」事，自己都冇，也很開心。

何依婷唔介意被指似土撥鼠

高海寧和何依婷劇中鬥生鬥死，二人稱很多人喜歡她們這對另類CP，跣來跣去覺得好「小學雞」，十分搞笑，透露稍後會有場重頭戲，角色有很大轉捩點。高海寧強調角色不算陰險，只是好勝，何依婷稱未試過出街畀人鬧好壞，也未聽過有人講「壞過曉薇」，對於被指發嬲戲樣子如土撥鼠，何依婷說：「土撥鼠幾得意吖。不會不開心，大家討論劇情都是一件好事。」

幫高海寧物色筍盤

高海寧早前出席好友王丹妮婚禮，她稱感動得喊了幾次，「我17歲認識她，已經18年，認識時4個女仔有3個都嫁了，只剩我一個，但都冇辦法，緣分未到也急不來，唔緊要，再等等」。何依婷表示會幫高海寧物色筍盤。

相關字詞﹕李施嬅 新聞女王 佘詩曼

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