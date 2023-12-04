Serrini呻聖誕無男士約 魏浚笙對樂壇新人獎隨緣

無信心奪「我最喜愛女歌手」

Serrini表示連續4年入圍《叱咤》「我最喜愛的女歌手」5強，已準備帶食物入後台食，「不明白究竟做了什麼大家咁支持我，我是學院派，講嘢又怪怪地，不是笑容滿面，入圍都好開心，但冇信心，咁多年都攞唔到，平常心。我有睇軒公（張敬軒）拉票，但我覺得做好自己已是向粉絲拉票」。Serrini透露早前到台灣3個月尋回自己的「陽氣」，「透過不同演出，想從觀眾身上吸番啲『陽氣』，雖然『陽氣』不一定要搵男人，但我身為一個女星，不知為何聖誕節好得閒沒有人約食飯，身邊五六個男人全部都是員工，我的擇偶條件是善良、有品味和有感覺，最重要是成熟，我要男士不是要男仔」。她直認最近勤於運動，目標是不用輔助做到引體上升，但教練稱她太重，要減脂。

記者：林祖傑