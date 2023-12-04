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娛樂

Serrini呻聖誕無男士約 魏浚笙對樂壇新人獎隨緣

【明報專訊】魏浚笙 （Jeffrey）、梁嘉茵 （Serrini）和吳海昕昨日到西九文化區出席飲品活動，Jeffrey在現場見到蜜蜂表現驚慌，直認最驚蜜蜂和曱甴。他表示現勤於運動，雖未達至拍ViuTV劇《I SWIM》時最弗身形，但回想起都有一時光景美好。問對音樂頒獎禮囊括所有新人獎有沒有信心？他說：「今年出了5首歌已經好開心，對於我這個新人來講，試到不同曲風已經很滿意，有獎會開心，但隨心。」

無信心奪「我最喜愛女歌手」

Serrini表示連續4年入圍《叱咤》「我最喜愛的女歌手」5強，已準備帶食物入後台食，「不明白究竟做了什麼大家咁支持我，我是學院派，講嘢又怪怪地，不是笑容滿面，入圍都好開心，但冇信心，咁多年都攞唔到，平常心。我有睇軒公（張敬軒）拉票，但我覺得做好自己已是向粉絲拉票」。Serrini透露早前到台灣3個月尋回自己的「陽氣」，「透過不同演出，想從觀眾身上吸番啲『陽氣』，雖然『陽氣』不一定要搵男人，但我身為一個女星，不知為何聖誕節好得閒沒有人約食飯，身邊五六個男人全部都是員工，我的擇偶條件是善良、有品味和有感覺，最重要是成熟，我要男士不是要男仔」。她直認最近勤於運動，目標是不用輔助做到引體上升，但教練稱她太重，要減脂。

記者：林祖傑

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