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娛樂

曬4卡鑽戒出嫁 蔡嘉欣被老公愛的宣言感動落淚

蔡嘉欣出嫁曬4卡巨鑽婚戒 笑丈夫愛的宣言求生欲高

【明報專訊】2019年港姐五強蔡嘉欣昨日與拍拖7年的富貴男友Derek於深灣遊艇會舉行婚禮，婚宴筵開18席，吳若希與丈夫Alex、余香凝、孫慧雪和莊思敏到賀。一對新人註冊結婚後，傍晚會見傳媒，新娘子大曬巨型鑽戒，兩度與新郎甜蜜咀嘴合照，現場目測鑽戒約4卡，蔡嘉欣笑說：「不講了，最緊要心意。（想老公將來愈送愈大粒鑽石？）一隻夠，結婚戒指代表唯一。」

談到結婚感動位，蔡嘉欣笑言望住新郎的樣子已經覺得感動，「尤其講愛的宣言時，他說會畀晒所有錢我，講笑，他說老婆永遠是對的，求生意欲都幾高，今（昨）日我都喊了好多次」。新郎Derek說：「註冊時，嘉欣發表感言，感動得我眼濕濕。」兩人稱很喜歡小孩，生育方面會順其自然。問蔡嘉欣婚後是否做少奶奶？她說：「不是，我都拍片做節目和開舖頭，婚後會繼續工作。」

新郎Derek多得一班姊妹疼愛，接新娘時玩食蟲、帶牙套吹蠟燭遊戲輕鬆過關，蔡嘉欣說：「遊戲是我設計的，好讓姊妹團可以輕鬆一點。（你很愛惜老公？）我覺得難度算中等，食蟲已經好難頂，不過是零食來的。」問到是否派大封開門利是？Derek說：「是的，她們很愛惜我，派$8888已畀我過關。」蔡嘉欣拋花球時刻意送給家姐，祝福對方早日找到一生中最愛。

新娘開金口娛賓 吳若希期待

蔡嘉欣透露婚宴上會獻唱《只要和你在一起》娛賓，她說：「我在陳詩欣婚宴獻唱《老鼠愛大米》，大家覺得我唱得難聽、走拍子，但又好開心，所以在自己婚禮唱歌，事前苦練了37次，一班姊妹極力鼓勵我找老師學唱歌，但我想保持個人特色。」

吳若希表示拍無綫節目《姊妹淘》認識蔡嘉欣和Derek，見證二人甜蜜幸福，並踏入人生另一階段，戥一對新人開心，難得新娘子開金口，應該要多多支持，「她絕對是佳音，不是魔音，她超越唱歌領域，在表演方面有視覺、聽覺刺激，身為賓客放低人情有好大得着，今次值回票價，貴過睇郭富城演唱會」。

鍾晴羨慕姊妹嫁得好

何依婷、陳詩欣、鍾晴昨日聯同蔡嘉欣家姐Nicole、模特兒譚嘉儀（Vivi）、網紅Manson擔任姊妹團，陳詩欣大爆被一對新人的愛的宣言感動落淚。問到即將出嫁的何依婷是否趁機取經，她說：「我請了婚禮統籌師，玩遊戲搞笑輕鬆為主，婚期不講了，今（昨）日嘉欣是主角。」單身的鍾晴現場被催婚，表示正努力物色對象，「見到幾個好姊妹都嫁得好好，都會請她們幫手找適合人選，希望找個愛惜我、心地善良的男生」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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