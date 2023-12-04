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娛樂

《富都青年》導演王禮霖曾當外勞感受深 李心潔首任監製 心願推廣家鄉電影

【明報專訊】金馬影后李心潔任監製、王禮霖執導的《富都青年》將男主角吳慷仁送上金馬獎頒獎禮舞台，捧走影帝獎座。7項提名包括最佳新導演、男配角、新演員、攝影、造型設計與原創電影歌曲中，只有吳慷仁獲獎，但已大大提高電影注目度。《富都青年》周四（7日）香港上映，吳慷仁的影帝級演技令觀眾期待。《富都青年》之前已在多個國際影展奪多項大獎，導演王禮霖直認既驚且喜，感謝李心潔拔刀相助，提到因為曾當外勞，所以首部執導電影以外勞為題材。至於李心潔一直希望以自身經驗，助家鄉馬來西亞電影衝出本土，讓其他地區的人認識。

記者：柯美

攝影：劉永銳

首任監製的李心潔表示看過《富都青年》的觀眾無不對飾演阿邦的吳慷仁在獄中與弟弟道別，4分鐘手語戲，大讚動容和拍案叫好。電影之前在第20屆香港亞洲電影節首映，放映後與觀眾交流，她和導演王禮霖、吳慷仁、陳澤耀和林宣妤走進戲院，見很多人都攞住紙巾拭淚，「這場戲在綵排時已經很感動，兩兄弟的感情很真實，所有工作人員都強忍淚水，真正拍攝時，一片淚海，我站在鏡頭後面，都忍唔住爆喊」。

齊為家鄉電影出力

拍攝《富都青年》前，王禮霖並不認識李心潔，透過曾合作的張艾嘉介紹。找來不認識的李心潔擔任監製，全因電影人的直覺，覺得對方勝任、幫到他。至於毫無監製經驗的李心潔為何膽粗粗答應，她說：「我有個心願，想將自己在電影圈的資源和經驗幫助馬來西亞本土電影，提升馬來西亞電影或帶到其他地方，馬來西亞是我家鄉，有一份感情。雖然我跟導演不認識，但知他為人，他一直搏命用心推廣馬來西亞電影。當他拿着故事找我，我都不知自己能否勝任。有問導演為何找我，他說全憑直覺。當然《富都青年》的故事好打動到我，關心邊緣人。我們兩個都是這個崗位的新人，當中有很多學習與成長。」

有拗撬 先冷靜再講清楚

李心潔讚王禮霖首次執導便拍出那麼好的作品，因為他很謙虛，肯用心聆聽和相信大家的意見。合作期間可有拗撬？王禮霖表示一定有，李心潔稱有個景，導演想拍幾日，製作費有限，只可以拍一日，雙方僵持不下，當刻她有少許忟憎，「我經常提醒他，這個地方只可以拍多少天，不可以超時，如果多拍一天，其他就要取捨。我說話急的時候就有點忟憎，加上大家都好攰，有情緒，每次有衝突，我們會先冷靜下來，再講清楚就沒事」。

李心潔透露首日開工要拍一場烈日當空的場面，天氣報告說會下雨，由於不能改動，導演要求租一盞大太陽燈當太陽，因太貴沒有budget，她說到時先算，幸好當日天公作美，在陽光普照下完成。王禮霖說：「我都做過監製，知道整個拍攝過程，所以盡量聆聽別人意見，每個人都有情緒，但對事不對人，大家都是想在有限的製作費內做好件事。」

求拍攝順利兼任導師

李心潔為了拍攝順利，前期準備工夫做得很足，所有演員，就算得兩三場戲，她都一對一對戲，「吳慷仁是專業演員，演出經驗豐富，馬來西亞演員的演出經驗比較少，所以要在吳慷仁到馬來西亞前準備好，現場沒多餘時間給他們磨練，我將自己的經驗教他們，在演出前如何做功課」。她透露一早鎖定吳慷仁演阿邦一角，因為曾看過對方一部電影，留下深刻印象，覺得他很適合演此角，「跟不同人和地方合作，才可以將馬來西亞電影和題材推廣出去，互相交流，台灣演員可以刺激一下馬來西亞演員，陳澤耀今次在吳慷仁身上學到很多東西」。

讚陳澤耀表現超水準

王禮霖從監製身分首度做導演及編劇，因他在台灣曾做過外勞，感受較深，所以以外勞為題材，用沒有公民身分證的兄弟阿邦和阿迪去包裝，「決定執導時心情忐忑，未知自己能否應付得來」。李心潔與王禮霖的訪問是在金馬獎前來港宣傳時安排的，王禮霖當時對吳慷仁奪影帝很有信心，且想獲最佳新導演和最佳攝影。

當時李心潔睇好吳慷仁與陳澤耀獲影帝與男配角，「陳澤耀在演戲方面有很大突破，事前我有點擔心，因對他來言角色阿迪很難演，前期我和導演幫他做了很多功課，他很努力、很認真，在現場都捉得好緊，未夠好我們會push他，希望透過《富都青年》讓大家看到他的實力。他是個好演員，很願意接受我們的磨練和挑戰，我們要求的，他都做到、演到，最後剪出來，看他的表現，真的很感動，好想他攞獎」。

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