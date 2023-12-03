【開箱】《毒戰寒流2》 韓孝珠雖賣力 難掩薄弱劇情

韓國網民評低分

《毒戰寒流2》已於11月17日推出，首周錄得560萬觀看次數，登上Netflix全球非英語電影收視冠軍，雖然叫座卻不叫好，觀眾劣評如潮，接近3000人透過韓國NAVER網站給予2分（滿分為10）。續集講述警匪雙方在首爾龍山地鐵站激戰後，繼續追捕販毒組織主腦「李老師」的刑警趙元好（趙震雄飾）、被組織拋棄的徐永樂（吳承勳飾）、組織高層布萊恩（車勝元飾），以及從內地前往韓國平息事件的大刀（韓孝珠飾），正邪再次展開惡鬥的故事。時間軸設在龍山站事件後，趙元好與徐永樂在挪威相遇前的空檔。

首集部分角色如刑警趙震雄、毒販車勝元、聾啞毒品製造技師李周英及金東英獲得保留，扮演徐永樂的柳俊烈辭演，改由韓劇《被告人》吳承勳接替，上集飾演「李先生」得力助手陳河霖的金柱赫離世，換上《未生》卞耀漢。為了加強陣容，韓孝珠以新角色「大刀」登場，她是最接近亦最了解「李先生」的人，成為續集關鍵人物。

韓孝珠為了演好角色，不單戴上眼鏡和假牙，並透過特技化妝把皮膚變得粗糙，扮醜之餘更刻意裝狠裝狂，可惜嫌略浮誇。值得一讚的是她在開鏡前勤練普通話對白，聲調抑揚頓挫，明顯下過苦功。戲中「大刀」原名聶小倩，不禁令人聯想起港產片《倩女幽魂》的王祖賢角色，然而這個「致敬」與劇情無關。接替柳俊烈扮演徐永樂的吳承勳，無論外貌與演技均與前者相差太遠，難以說服觀眾。

除了台前易角，幕後亦已換人，續集改由《我的變身男友》白宗烈執導、金熙珍編劇，可是二人交不出應有水準。電影主線看似在尋找神秘李先生，但卻花上大量篇幅交代大刀如何盡心盡力為李先生辦事，搏得對方認同，最終李先生透過一個電話，即否定大刀所做一切，令人感到莫名其妙。趙震雄飾演刑警趙元好亦有類似情况，他為追捕李先生而撇下家人的紅白二事不顧，面對火力充沛的毒販，仍堅持帶着下屬姜德天（鄭浚元飾）硬闖巢穴，最終連累手下殉職，卻繼續追查李先生。

教授身世欠交代

原來李先生的真正身分是李揚國（馬泰飾），一直隱居挪威，擔任大學教授，劇情提到他為科學研究而製造毒品，這個情節本屬全片最有趣部分，亦令人聯想到美劇《絕命毒師》，電影卻從未解釋他的身世背景，如果他只是個懂得製毒的科學家，組織成員何以懼怕他？實在令人費解。全片結構亦鬆散，導演透過首爾、大連等地區來劃分章節，令電影失去連貫性。