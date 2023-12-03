吳宇森《Silent Night》美開畫失利 Beyonce紀錄片首周末票房料收1.95億稱冠

吳宇森執導、《自殺特攻：超能暴隊》祖爾堅拿文（Joel Kinnaman）及《萬福瑪麗亞》卡塔蓮娜摩連奴（Catalina Sandino Moreno）合演新片《Silent Night》前日在美國開畫，首日票房料收95萬美元（約741萬港元），該數字已把上周四優先場的25萬美元（約195萬港元）收入計算在內，成績難言理想，有傳此片製作費約4000萬美元（約3.12億港元），能否達至收支平衡？恐怕言之尚早。

「爛番茄」得分60%

《Silent Night》是吳宇森睽違20年的荷李活新作，亦是他自2017年《追捕》後，病癒再執導筒，故事講述聖誕期間，兩派黑幫駁火，祖爾堅拿文的年幼兒子誤中流彈喪命，他亦被擊傷喉嚨，雖然康復但不能言語，怒火無聲發泄，誓要找出兇徒，以暴易暴。

「爛番茄」網站綜合72篇影評，此片得分60%，英國《衛報》影評人形容「《Silent Night》並不算是吳宇森的傑作，但亦不至於要冷嘲熱諷」；影評人Kevin Carr大讚本片「無對白」的噱頭不俗，然而吳宇森在說故事和處理動作場面上，明顯有所不足。由於截稿前尚未有影迷評分，因此觀眾好感度一欄暫時維持空白。

美國觀眾冷待《Silent Night》，全因焦點落在同日開畫的美國樂壇天后Beyonce音樂會紀錄片《Renaissance》之上。事緣另一天后Taylor Swift同類作品《Eras Tour》今年10月開畫報捷，首周末票房勁收9280萬美元（約7.23億港元），截至前日為止，美國累收1.78億美元（約13.8億港元），全球更錄得2.48億美元（約19.3億港元），以製作費僅需1000萬至2000萬美元（約7800萬至1.56億港元）計算，可謂賺個盆滿缽滿。

《飢餓遊戲前傳》失冠軍

美媒預測Beyonce《Renaissance》首周末3日票房約收2500萬美元（約1.95億港元），雖然跟《Eras Tour》相距甚遠，仍能取代上周票房冠軍《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》，至於另一新上榜的日本怪獸片《哥斯拉-1.0》，有望收1100萬美元（約8580萬港元）排名第三。

《Renaissance》不單收錄Beyonce出道以來第九個巡迴演唱會的精華片段，同時見證它的創作過程、幕後花絮，以及這位天后的樂壇成長經歷，難怪粉絲引頸以待。