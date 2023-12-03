明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

劉馬車涉非禮被扣查缺席拳賽 霍哥打贏周永恆 以阿晶名義捐出拳酬

【明報專訊】鍾培生舉辦《培生擂台：無敵盃》總決賽前晚在灣仔修頓場館舉行，大會安排10多場不同級別賽事，賽前公布網紅劉馬車（劉駿軒）與龍心（林克霖）對戰，但劉馬車涉嫌非禮女童遭警方扣留調查，故臨陣缺席，主辦方宣布劉馬車與龍心的拳賽延期舉行，臨時改由龍心對戰兩名拳手宗健和曹Bee。另一場受關注拳賽為前微辣成員霍哥（霍俊邦）對戰周永恆，結果霍哥勝出。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

鍾培生上台解釋劉馬車被警方扣查未能參賽，曾透過律師團隊提出保釋但未能成功，呼籲觀眾保留票尾，該場拳賽延期舉行。

龍心連敗兩場贏掌聲

龍心接受大會安排，分別挑戰拳手宗健和曹Bee，由於實力懸殊，龍心大部分時間處於捱打狀態，更因體力不繼數次被擊中倒地，但龍心鬥志頑強，堅持站起身不放棄，兩場共苦戰8回合均告落敗，仍獲全場掌聲鼓勵，拳證讚他打得比預期好，是真男人。

拳賽尾聲由霍哥對戰周永恆，一開始兩人出拳次數和力度相若，首回合旗鼓相當；霍哥身形較高略佔優勢，愈戰愈勇，幾次打中周永恆面及腹部，現場大部分觀眾為霍哥吶喊打氣，打到第4回合，完場前周永恆體力不繼步履不穩，拳證為安全起見決定終止賽事，宣布霍哥勝出。

霍哥：最緊要放低仇恨

霍哥自爆為比賽減了30磅很辛苦，感激教練、母親及周永恆，因為將憎恨周永恆的情緒轉化為動力比賽。提起疑因遭網絡欺凌而輕生的前微辣經理人劉靜儀（阿晶），霍哥說：「好多謝阿晶幫過我，應該要報恩。知道好多人狂鬧舊公司，又鬧我一直沒有講句說話。希望以後再提阿晶不是只有仇或報仇，而是做好事，我將今次打拳酬勞（10萬元），以阿晶名義全數捐贈『人人流浪狗澳門義工團』，因我和阿晶都為這機構擔任義工，想大家知道她有做善事，留美好一面，她是天使！大家罵我沒所謂，最緊要放低仇恨。」

周永恆：兒子叫我不要贏

賽後霍哥與周永恆受訪，霍哥重申，提起阿晶是想更多人知道她有善心，對身邊人好好，不介意被指消費阿晶，他說：「捐出拳酬想讓人知道，自己即使受盡外界圍攻，只要肯堅持，都可以做得到。」他覺得減肥最辛苦，會食雞煲獎勵自己，又讚周永恆有打拳潛質，可能上台太緊張未能發揮。他自爆多年前曾視對方為偶像，後來看留言變成憎恨，打完拳就重新改觀。

周永恆稱不打不相識，覺得霍哥好人又有善心，盼以後有機會合作。他否認被觀眾狂噓影響表現，承認不在狀態又不夠氣力，最搞笑兒子也期望他輸，「練拳有受傷流血，兒子見慣沒擔心，但賽前叫我不要贏，因贏了有獎金，我就會掛住玩不理他。現在完成比賽，可以有時間多陪他」。

林寶玉為兩前度打氣

龍心表示與劉馬車一戰延期感少許失望，「成日幸災樂禍的人必定多災多禍，去告人點知反被差人拉，所以大家不要做不對的事。我不是扮好人，因為知道善有善報，明白不要做壞事」。前亞姐林寶玉現身拳賽，為兩前度男友Chris與Johnny對戰打氣，指兩人原是好朋友，後互相指責對方橫刀奪愛，要在擂台解決恩怨情仇。她否認牽涉三角戀關係，與Chris較多聯絡，但不會復合。她盼找到健碩男友，感覺有安全感，但近期忙做生意，又為短片頻道拍旅遊節目，沒時間找對象。

相關字詞﹕周永恆 霍哥（霍俊邦） 龍心（林克霖） 劉馬車（劉駿軒） 鍾培生

上 / 下一篇新聞