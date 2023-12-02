明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《超模傳奇》 回顧光輝歲月 見證時尚界興衰輪替

【明報專訊】美國唱作歌手Pharrell Williams搖身一變成為法國名牌Louis Vuitton男裝創作總監，日前來港舉行時裝騷，廣邀世界各地明星到場，模特兒回歸到天橋位置，跟三四十年前的時尚界很不同，尤其看過今年9月底在影視串流平台Apple TV+上架的紀錄片集《超模傳奇》（The Super Models）更有此感。該節目聚焦紅遍上世紀八九十年代的模特兒蓮達伊雲芝利斯塔（Linda Evangelista ）、娜奧美金寶（Naomi Campbell）、仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）和姬絲蒂杜靈頓（Christy Turlington），「超級名模」這名辭也因她們而起。

共4集大量舊片段加訪問

《超模傳奇》監製包括《有你終生美麗》金像導演朗侯活（Ron Howard），曾贏得奧斯卡最佳紀錄短片的羅傑威廉斯（Roger Ross Williams）是導演之一，分〈造型〉、〈名氣〉、〈權力〉及〈傳奇〉4集。除了4名主角，還訪問了業界曾跟她們合作的時裝設計師，譬如Marc Jacobs、Anna Sui，還有時裝雜誌編輯、著名攝影師等，加上大量舊片段及4名模特兒的訪談，材料可說十分豐富。譬如第1集講述4人各有入行原因，像來自加拿大的蓮達伊雲芝利斯塔自小已夢想當模特兒，目標明確。

在倫敦出生的娜奧美金寶從小習舞，小小年紀已為 Bob Marley、Culture Club的MV演出，16歲被星探發掘，即登上英國版《Elle》雜誌封面，展開名模之路。仙蒂歌羅馥高中開始兼職當模特兒，考取獎學金入讀西北大學化學工程系，卻因為模特兒工作廣受好評，最終全身投入時裝界。姬絲蒂杜靈頓中學時被攝影師發掘入行，轉全職後仍沒放棄學業，拿到宗哲學士學位，還另外修讀有關公共衛生課程。

她們當紅歲月，為攝影師帶來靈感，給時尚雜誌拍出令人難忘的經典照片；觀衆也可感受到八九十年代電腦修圖不像今天盛行，但4人的外形樣貌各有風格，不會像現在的模特兒般如倒模出來。《超模傳奇》回顧1990年英國版《Vogue》1月號的黑白封面，德國攝影師Peter Lindbergh拍攝了蓮達、娜奧美、仙蒂和姬絲蒂，還有今年1月逝世的德國名模Tatjana Patitz，宣布「超級名模」正式誕生。她們亦各有成就，擔得起這稱號。蓮達在全盛期說過，「沒有1萬美元日薪，我們是不會起牀的」，成為其傳頌多時的金句；她剪短了頭髮，髮型亦以「蓮達」命名，可見其影響力。這群超模另一經典是啓發了男歌手佐治米高（George Michael）歌曲《Freedom!'90》MV，邀請她們粉墨登場。其實模特兒演出MV絕非新鮮事，但以5名超模擔正，而且由當時還未加入影壇拍《異形3》與《七宗罪》的大衛芬查（David Fincher）執導，成為另一個超模與樂壇的經典。無論她們聯手還是個別發展，同樣有看頭，像姬絲蒂為Calvin Klein香水拍攝廣告，便是當年熱話。仙蒂與李察基爾（Richard Gere）的短暫婚姻，又拍過幾部電影，並為MTV頻道擔任主持，同樣受矚目。

不避談個人黑歷史

《超模傳奇》除了歌頌4人的友情，還透過她們看到花無百日紅的時代輪替；當流行Grunge，時尚界對美的定義也有不同看法，並非名模標準身形且看來像未發育完成的姬摩絲（Kate Moss）冒起，加上蘇聯解體後大批東歐模特兒到歐美揾食，成了時尚界新寵。節目中也不止是歌功頌德，也有她們面對黑暗面的時刻，像娜奧美出道時遇到種族歧視，曾經吸毒酗酒，得悉好友Gianni Versace被殺害後的傷心難過；蓮達更不避談前夫性侵指控、患癌，以及整容失敗，4人之中亦以她的遭遇最可憐。仙蒂再婚，女兒繼承其身形美貌，亦入行當模特兒，以及最知性的姬絲蒂致力行善，均看來最幸福。當今天只講求社交媒體流量，這些上幾代的模特兒，像文物一樣，她們的經歷值得好好保存下來。

相關字詞﹕姬絲蒂杜靈頓 仙蒂歌羅馥 娜奧美金寶 蓮達伊雲芝利斯塔 開箱 影視串流平台Apple TV+ 超模傳奇

上 / 下一篇新聞