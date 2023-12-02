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娛樂

w-inds.今香港開騷 學講潮語「知我咩料啦」

【明報專訊】日本男團w-inds.相隔5年今晚（2日）在九展Star Hall舉行演唱會。昨日兩名成員橘慶太及千葉涼平接受本報訪問。他們表示很掛念香港粉絲，坦言5年間w-inds.變化很大，也成長不少，期待在演唱會給粉絲看到他們的新面貌。

曾拍MV懷念香港街景

w-inds.昨日抵港後，隨即前往旺角買珍珠奶茶，他們稱很多地方想去，早年曾來港拍攝《Truth~最後的真實》MV，很懷念香港的街景，可惜此行時間不多，完騷便要離港。他們還請教傳媒，稱想學習新的廣東話潮語，以便在演唱會跟粉絲互動，有傳媒提議「知我咩料啦」，兩人即多番練習，並用得戚語氣表達，場面搞笑。

談到3年前隊友緒方龍一因病離開w-inds.，橘慶太稱少了一人，起初很不習慣，「在舞台演出分量變多感覺較辛苦，但我們從沒想過增加新成員」。他們直言體力仍很好，平時有打拳及健身，兩個人也能應付演出。千葉涼平表示想增磅，可惜吃再多也不胖，橘慶太自爆增重近30磅，不少衫都穿不下，希望本月16日38歲生日時，收到新衫作禮物。

被問到入行20多年，已是男團界大前輩，w-inds.表示曾與新晉男團J01、BE:FIRST合作，兩人指新一代男團很厲害，以前他們又唱又跳是特色，如今只是一般標準，有機會也想跟香港男團合作，但沒想過當製作人培養新組合。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕日本組合 w-inds.

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