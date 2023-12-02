《蒼鷺與少年》奪紐約影評人協會最佳動畫 《花月殺手》膺最佳電影 莉莉封后

《無間道風雲》金像導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導的《花月殺手》由Apple投資，馬田愛將里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與羅拔狄尼路（Robert De Niro），以及有原住民血統的莉莉格斯桐（Lily Gladstone）主演，敘述1920年代位於奧克拉荷馬州歐塞奇族原住民遭美國白人謀財害命的一段黑歷史。今年10月20日起在美國上映，至今全球收1.52億美元，還未回本，不過口碑不錯。NYFCC就把最佳電影頒給《花》片，莉莉繼日前葛咸獎後，再下一城，憑《花》片的歐塞奇族人角色，贏得最佳女主角獎。

《奧本海默》路蘭奪最佳導演

講述原子彈之父的傳記片《奧本海默》叫好叫座，全球大收9.5億美元，僅次於《Barbie芭比》和動畫《超級瑪利歐兄弟大電影》，成為2023年的票房季軍，除了贏得NYFCC最佳攝影，基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）亦捧走最佳導演。在NYFCC同樣贏得兩獎的還有今年5月在康城影展角逐最高榮譽金棕櫚獎的《五月的你 十二月的她》（May December），茱莉安摩亞（Julianne Moore）、妮妲莉寶雯（Natalie Portman）主演，《卡露的情人》托德希尼斯（Todd Haynes）執導，講述36歲人妻與13歲初中生發生關係後被捕入獄，20年後兩人成為夫婦，該段醜聞將搬上大銀幕，女演員為了深入角色，探訪他倆，讓他們不得不面對過去。扮演丈夫的查理斯梅頓（Charles Melton）繼日前葛咸獎後，再次在NYFCC贏得最佳男配角，《五》片兼奪最佳劇本。

加籍韓裔女導演Celine Song執導《從前的我們》繼葛咸獎贏得最佳電影後，在NYFCC捧走最佳新秀電影。法國片《墮下的對證》獲頒最佳國際電影；宮崎駿執導的《蒼鷺與少年》則贏得最佳動畫，該片本月8日在美國上映，鋪路進軍奧斯卡。93歲紀錄片導演弗德烈懷斯曼（Frederick Wiseman）拍攝法國歷史悠久的米芝蓮3星餐廳《Menus-Plaisirs — Les Troisgros》，捧走最佳非劇情片。至於最佳男主角則落在法國片《慾流雙行道》（Passages）的法蘭茲羅戈斯基（Franz Rogowski）身上，該片講述一名男同志背着丈夫與一名女人發展婚外情，更令對方懷孕。

明年奧斯卡提前1小時播放

提起頒獎禮，奧斯卡為照顧美國東岸可在黃金時段完成播放，所以明年3月10日的頒獎禮將會比過往提前1小時舉行。至於第30屆演員公會頒獎禮，明年2月24日舉行，並且首次透過影視串流平台Netflix直播，昨日亦公布了頒獎禮製作人名單，包括有份製作樂壇天后Taylor Swift目前世界巡演《The Eras》的Silent House參與。