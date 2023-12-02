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娛樂

【娛樂場】《轉角浣紗街》 吳肇軒楊偲泳歡喜冤家變終身伴侶

【明報專訊】吳肇軒、楊偲泳、陳穎欣、岑珈其、湯怡及楊天宇等主演的Viu Original原創劇《轉角浣紗街》，講述一個怕戀愛受傷害、寧願從不開始的女生，遇上認為痛過才算愛過的分手大師，在小小的咖啡店裏，一同見證眾生的愛情故事。

偲泳牽紅線 肇軒代分手

劇中以「1/2 Cafe」為背景，講述飾演老闆娘的楊偲泳在咖啡店首創配對服務，為客人牽紅線；飾演「分手大師」的吳肇軒卻在店內經營「代理分手」生意，兩人成為歡喜冤家。至於陳穎欣演楊偲泳的好姊妹，除首次以空姐Look拍劇外，亦首次與岑珈其演情侶。4名主角戲裏戲外有默契，合作愉快。吳肇軒與楊偲泳現實中都是歡喜冤家，拍攝期間不時搞笑互窒，他們劇中最終變成終身伴侶。由於很多戲在咖啡店發生，現場充斥濃烈咖啡味，楊偲泳鍾意飲咖啡，每天可飲三四杯，因拍攝環境有咖啡香味，故特別精神，大家都感覺幸福，不用埋位都愛留在店內。吳肇軒劇中代人提出分手，不時被潑咖啡或掌摑，笑言是小兒科。他難忘其中一場戲講楊偲泳用咖啡潑他，事前練習好耐，但拍攝時潑歪了，只潑到他身上。

陳穎欣首次著空姐制服感新鮮

陳穎欣演空姐以制服Look示人，她說：「第一次著空姐制服感覺新鮮，細個都有幻想過做空姐，空姐好靚，姿態優美，最正是買到平機票，令人羨慕，但這個憧憬隨長大而消失，因空姐長時間化妝，我不算是鍾意打扮的人。」她覺得今次的班底好有新鮮感，大部分演員首次合作，楊偲泳給她感覺活潑及爽朗，合作後有一見如故感覺，「我們同樣有偏頭痛問題，傾好多解決方法」。

岑珈其戲裏戲外受濕疹困擾

岑珈其跟陳穎欣演情侶，他們合作拍劇兼談情是第一次。岑珈其飾演濕疹男，陳穎欣指他們的劇情好得意，講她醫好對方。岑珈其稱現實生活中亦受濕疹困擾，最嚴重時試過要停工養病，「角色同本人好似，有時濕疹會影響工作，嚴重時會爛面，試過瞓瞓吓都痕醒。都有少少遺傳畀個仔，所以好慘」。《轉角浣紗街》已在黃Viu上架。

相關字詞﹕岑珈其 陳穎欣 楊偲泳 吳肇軒 轉角浣紗街

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