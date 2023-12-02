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娛樂

張東雨李成烈曬廣東話冧粉絲 約定下次帶INFINITE隊友來港

【明報專訊】韓國男團INFINITE成員張東雨和李成烈一連兩晚在旺角麥花臣場館舉行粉絲見面會，前晚舉行尾場，兩人出場即曬廣東話，成烈說：「大家好，我係成烈，我好鍾意你哋！」東雨說：「大家好，我係東雨，nice to meet you，心心！」隨即舉高手擺出心心手勢，不經意露出腹肌。成烈其後換上黑色開胸衫，被東雨大讚性感。

坐巴士到赤柱海邊觀光

兩人暢談近况，東雨表示早前完成音樂劇，即往不同地方見粉絲，成烈指到過哈薩克演出舞台劇，並即場示範以激動情緒講對白。兩人表示很喜歡香港，有美食、美麗夜景及大海。東雨透露與成烈趁空檔到尖沙嘴逛商場，成烈買了支紅酒，他則品嘗蛋撻、奶茶，前日又到過赤柱海邊觀光，成烈說：「我們坐雙層巴士欣賞風景，感覺好正，大家不相信？我會上載坐巴士照片到社交網。」

邀5粉絲上台跳舞玩遊戲

成烈提到INFINITE隊友南優賢推出新專輯，即場與東雨演繹對方新歌舞步，並搞笑說：「南優賢好喜歡我們提起他，大家拍了影片嗎？記得上載到社交網，讓他看到。」接着兩人再演繹多首跳唱歌和獨唱慢歌，還兩度落台跟粉絲近距離見面，其間邀請5名幸運粉絲上台跳舞玩遊戲，除贈送支裝水和零食，又跟粉絲影相留念。

完場前，成烈深情表示相隔四五年再來香港，心情緊張又激動，一轉眼完成兩場粉絲聚會，感到不捨，「多謝大家給我美好回憶，期待下次再見，希望到時帶其他隊員來港」。東雨表示此行感受到很多愛，「希望下次再見到大家的熱情，各位都要身體健康！」

記者：鍾一虹

相關字詞﹕韓國男團INFINITE 李成烈 張東雨

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