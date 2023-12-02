余香凝兩個夠數決定封肚 文詠珊想再拍港片挑戰做打女

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

文詠珊主演電影《消失的她》內地票房勁收35億元人民幣，她相信能參演是緣分加運氣，覺得每部戲保持到同樣好成績十分有難度。目標是否奪影后？她表示只視獎項為鼓勵，《消失的她》取佳績是鼓舞，期待下一部戲有更好成績，會繼續努力，她說：「演員好難控制獎項，只希望可以拍到好作品。今年收到好多驚喜，又有好多收穫，期待收到更多好劇本。亦希望有機會拍港產片，之前拍戲常被人打，所以好想拍動作戲做打女，覺得好有型，又有滿足感。」她與丈夫結婚4年，雖各有各忙，但互相體諒對方的工作。至於造人大計已有共識，笑言不排除2024年有好消息公布。

余香凝出動私伙鑽戒曬幸福

余香凝除了戴品牌鑽飾貴氣登場，亦出動私伙鑽戒，她大曬幸福說：「左手戴的是老公求婚送的2卡鑽戒，右手戴上奶奶送贈的全家之寶，兩隻戒指都好清好完美。已計劃將來送給女兒做嫁妝，以及留給未來新抱。老公承諾待結婚10周年及20周年會送更大粒的鑽石給我！」育有一子一女的她稱兩個夠晒數，決定封肚。

余香凝談到角逐金馬影后敗給12歲林品彤，稱未感失落，因拍戲只想演好角色，並非為爭獎，「生完小朋友，心態上可能有轉變，令演出更加真摯及自然流露，感恩做媽媽後仍有導演找我拍戲，有提名是額外獎勵，我看過林品彤演出的《美國女孩》，演技真的好犀利，當晚上台致謝辭又淡定，好叻女，希望我的子女將來也像她一樣叻」。她預計聖誕節會繼續為電影《白日之下》謝票。對於古天樂透露籌備開另一題材新戲，她說會爭取試鏡機會，認為試鏡可提升個人自信，「雖然是他公司旗下藝人，但機會要靠自己爭取，我懷孕時都主動聯絡導演，讓我參與試鏡」。

明年結婚10周年 Tim預告送大禮

楊洛婷希望本月11日結婚9周年收到丈夫Tim送驚喜。Tim即說：「明年結婚10周年，除送大粒鑽石，正計劃送大禮，請家人及摯友飛往當日我們結婚的地方夏威夷，兩個小朋友又可以一齊去沙灘游水。」楊洛婷爆丈夫去年想送心形鑽戒，但她更希望到10周年收到粉紅色心形鑽石，Tim正積極儲錢。Dear Jane入圍叱咤「我最喜愛的組合」5強，Tim表示今年多變動仍出到新歌，對成績感滿意，獎項則隨緣。楊洛婷對丈夫充滿信心，會跟小朋友一齊打氣，Tim承諾如得獎會公開多謝太太。

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