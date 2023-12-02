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娛樂

否認因離婚轉性取向 金燕玲自爆貪圖蘇施黃照顧

【明報專訊】金燕玲在電影《不日成婚2》飾演衛詩雅的奶奶，日前她擔任衛詩雅網上飲食節目《衛食攻略》嘉賓。金燕玲透露曾有記者要求到她家中拍攝一星期生活日常，牽涉她與蘇施黃的相處生活，該記者想了解經歷這麼多的女人，離過兩次婚，最後同女人一齊，又患過兩次癌症，點解一個人可以發生這麼多事。

「我唔係攣㗎喎」

金燕玲指蘇施黃是麻將腳，初時一點也不熟，「她知道我當時處境，可能她鍾意我，又覺得我好慘，她曾對我說『人哋撈呢行你又撈呢行，你撈得咁淒涼？』那時我50歲，我跟她說『我係貪圖你照顧我』。我們一齊住，她都是我的另一半」。她稱不是因離婚受刺激轉性取向，而是蘇施黃提供一個照顧她的方案，「我對她說，我唔係攣㗎喎。我唔識㗎喎，你要做乜㗎？」

金燕玲又爆蘇施黃的追求好浪漫，曾經有次情人節飛到倫敦給她驚喜，事前騙她，說朋友買兩隻中式鑊拿到當地給她，之後約見面原來是她，「我們一齊食午飯，之後上她的酒店房，大家只是傾偈」。她坦言與蘇施黃相處近五六年才覺得舒適。

「無逼我做任何事」

金燕玲指蘇施黃改變她的想法，從「唔知可以捱到幾耐」的心態開始，結果一起的時間，長過她兩段婚姻加埋，蘇施黃從來無逼她做任何事，一人一間房，生活及經濟獨立，盡量照顧屋企。她亦因蘇施黃，對愛有了新的體會，「以前兩段婚姻，我都是奉獻的，對方鍾意什麼我就去做，盡量𧨾他開心，付出無問題，但無咗自己是一個問題」。所以提醒女士們，為屋企、為老公、為仔女付出是應該，但不可以沒有自己，應保持興趣及工作。

娛樂組

相關字詞﹕蘇施黃 衛食攻略 不日成婚2 金燕玲

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