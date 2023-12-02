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娛樂

HOY TV被指縮減體育節目開支 外判公司指續約未落實

【明報專訊】電視行業經營困難，無綫日前宣布重組電視廣播和電子商貿業務，裁員逾300人。近日有消息指HOY TV有意縮減體育節目開支，過往多年體育節目外判由劉健基與張志豪的公司製作，合約年底約滿後將不續約，會重整節目人手。《明報》昨日聯絡劉健基及有線高層余詠珊，劉健基表示續約之事暫仍未落實，雙方仍研究中；余詠珊至截稿前未有回覆。

有線多年來製作體育節目獲得不錯口碑，今年10月舉行慶功宴，宣布《第十九屆杭州亞運會》香港獨家轉播賽事創HOY TV開台以來最高收視紀錄，當時余詠珊表示明年繼續製作體育節目。昨日有傳為HOY TV製作體育節目的外判公司年底約滿後未獲續約，有擔心之後的體育節目會如何？

劉健基︰或改變合作形式

劉健基接受《明報》訪問稱續約的事未落實，拍檔張志豪跟管理層溝通中，雙方關係友好，或者合作形式有改變，仍有工作進行中。他表示跟有線合作20多年，一直重視體育節目，約5年前有線精簡架構，將體育台外判給他的公司製作節目，因他與同事有豐富經驗。目前有新管理層，可能有新的想法及安排。

問到如不獲續約對公司的影響？劉健基表示有線是公司的主要客戶，當然希望繼續合作。如果不續約，公司會繼續營運，會向其他方面的業務發展，人手難免會精簡。至於跟有線某程度上都會有合作，他本身是評述員。他有感新冠疫情對行業打擊好大，大家都面對不同困難，有時機構在商言商，他亦多謝同事在艱難時期的努力。

娛樂組

相關字詞﹕余詠珊 張志豪 劉健基 HOY TV

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