黃智雯宣布離巢無綫 感謝栽培 效力16年 台慶夜最後一日返工

娛樂組

無綫今年相繼有藝人離巢，除蔣志光、趙希洛、黃祥興、吳家樂、孫慧雪外，還有陳國峰、譚偉權、蔡嘉欣、陳詩欣、伍樂怡、許子萱、泰臣（翟凱泰）、陳欣茵及王子涵等。今年6月，傳當家花旦黃智雯心灰意冷決意年底約滿離巢，有指無綫用「視后」挽留，她都不為所動。黃智雯當時否認心灰意冷，稱沒有以獎項換取什麼的事，獎項非傾約條件，指一直做好演員本分，付出100%努力做好每個作品，又指會認真思考未來方向，未知會向舞台劇發展還是繼續拍劇，但會優先考慮無綫。

未播作品《再見．枕邊人》

黃智雯去年11月與馬德鐘、張曦雯拍完劇集《再見．枕邊人》後未有新劇演出，該劇暫未有播映時間。她上月19日穿著大露背晚裝出席無綫《萬千星輝賀台慶》，原來是她最後一天在無綫工作。昨日她在社交網上載視頻，由她駕車返到將軍澳電視城、化妝、接受訪問、跟其他藝人合照，包括汪明荃、馬國明及李佳芯等，還打開有近8年無打開過的儲物櫃，笑言不知有否很多曱甴走出來。

期待不同舞台迎接更多挑戰

黃智雯留言道︰「呢一刻，難以用三言兩語形容我嘅心情，百感交集……多謝TVB，多謝呢個地方多年嚟孕育我，栽培我，一步一腳印，踏實地慢慢走到今天，特別多謝遇到嘅每一位監製以及愛惜我嘅台前幕後，能認識到一班好戰友，相遇相知，一起成長互勉，我確實是很幸運！」她又多謝演過的劇集角色，「鵪鶉妹、蘇鳳蓮、關二嫂、美雪、蘇文強、方寧、方以因、芷若、madam G、游雁星、張心月還有顧晴天，多謝你哋帶畀我美好嘅回憶，喺我心入面每個角色都充滿着溫度和分量。接落嚟嘅新一頁，我期待遇到更多好角色，在不同舞台上迎接更多挑戰，I'm ready！」

曾奪馬來西亞新加坡視后

黃智雯2007年參選港姐晉身最後5強，之後簽約無綫成為合約藝員。她一直默默耕耘，2018年憑劇集《三個女人一個「因」》成為「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「新加坡最喜愛TVB女主角」，曾7度提名無綫《萬千星輝頒獎典禮》最佳女主角，但始終未能登上視后寶座。

黃智雯今年10月宣布與拍拖逾11年的珠寶集團高層詹文天結婚，成為人妻的她除人生踏入新階段，在事業上亦展開新篇章。