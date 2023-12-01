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娛樂

Henry Moodie首度來港舉行演唱會 盼似偶像Taylor Swift創作多元

【明報專訊】19歲英國唱作新人Henry Moodie前晚（29日）首次在港舉行演唱會，開騷前接受本報訪問。首度訪港的他心情興奮，大讚香港是漂亮城巿，天氣和暖，他喜歡維港美景，決定要再來遊玩；Henry 又謂已安排好完騷後去打邊爐、坐渡海小輪。

TikTok帳戶逾500萬粉絲

Henry Moodie今年初推出單曲《​drunk text》，在YouTube累計2000萬點擊，他稱該歌是其故事，曾喝醉發短信給朋友，怎料傳錯給媽媽，幸內容不是奇怪東西，又澄清自己酒後不會失儀。

談到出道不久備受關注，Henry Moodie在社交媒體TikTok有逾500萬追隨者，Instagram也有125萬粉絲，他稱維持網絡人氣的方法是持續更新，坦言也有「黑粉」，見過不少惡意留言，但仍自覺很幸運，可以做自己喜歡的事。他稱凡事感樂觀，「人生苦短，應該開開心心，樂觀面對困境，幫助有需要的人」。他表示之前翻唱的歌曲均走悲傷路線，往後想改變風格，創作正面歌曲，題材想更多元化，像他的偶像Taylor Swift一樣。

Henry Moodie透露音樂創作靈感來自家人及朋友，又稱母親本希望他升學，而不是當歌手，但只要他開心，母親還是會支持。被問到私下生活及興趣，Henry表示最愛與朋友聚會，也愛跑步、健身及旅行，希望到訪中國、印度及南美洲。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵

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